Już wszystko jasne. Zapadła decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego

To tylko potwierdza trend, który utrzymuje się od dłuższego czasu, bo napastnik reprezentacji Polski formy szuka aż od mistrzostw świata w Katarze. W poprzednim sezonie poprowadził Barcelonę do mistrzostwa i zdobył koronę króla strzelców, za to dziś Katalończycy są na trzecim miejscu w tabeli, a Lewandowski na ósmym wśród snajperów (z ośmioma trafieniami).

Robert Lewandowski w podstawowym składzie na mecz z Osasuną

Na ławce ma za to usiąść Vitor Roque, który niedawno dołączył do Barcelony i ma szlifować formę u boku Lewandowskiego, by w przyszłości zostać jego następcą. Roque debiut ma już za sobą, bo zagrał 12 minut w spotkaniu przeciwko Las Palmas w La Liga. W tym meczu zmieniony został za to Lewandowski, co Polakowi w Barcelonie zdarza się niezwykle rzadko.