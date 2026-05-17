Robert Lewandowski zdobył z FC Barcelona trzeci mistrzowski tytuł w ciągu czterech lat, a kilka dni później ogłosił odejście z klubu.

Tym samym zakończyła się jedna z najbardziej pasjonujących przygód piłkarskich dla polskich kibiców. Era Polaka w Barcelonie ostatecznie dobiegła końca. W kolejnym sezonie Lewandowski będzie już zdobywał bramki dla innego klubu.

Ramon Fuentes z katalońskiego "Mundo Deportivo" podaje, że odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony będzie miało dla klubu bardzo duże znaczenie. Z jednej strony jest to smutny moment, ponieważ z Barcą żegna się postać ikoniczna i symbol odrodzenia drużyny. Istnieje jednak również druga strona.

- Ogłoszone wczoraj odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona pod koniec bieżącego sezonu to smutna wiadomość dla kibiców Blaugranas, biorąc pod uwagę świetne wyniki, jakie osiągał polski napastnik - ocenia Fuentes.

- Z drugiej jednak strony otwiera to bardzo obiecujące perspektywy dla klubu, dzięki zwolnieniu środków z puli wynagrodzeń po wygaśnięciu jego kontraktu 30 czerwca. W tym sezonie napastnik zarobił blisko 24 mln euro brutto, które FC Barcelona wyeliminuje z puli wynagrodzeń na sezon 2026-2027 - dodaje dziennikarz "Mundo Deportivo".

Barcelona wróci do zasady 1:1. Wielki przełom po odejściu Lewandowskiego

Fuentes tłumaczy, że tak duża zmiana w budżecie klubowym sprawi, że FC Barcelona w końcu, po wielu latach, będzie mogła powrócić do zasady 1:1.

W praktyce oznacza ona to, że klub może wydać na transfery i pensje nowych zawodników dokładnie tyle samo pieniędzy, ile zarobi lub zaoszczędzi. Wcześniej FC Barcelona nie miała takiego przywileju i musiała oszczędzać środki, aby spelniać założenia finansowe ligi hiszpańskiej.

Kiedy FC Barcelona ich nie spełniała i nie mogła cieszyć się zasadą 1:1, jej ruchy na rynku transferowym były mocno ograniczone przez ligę hiszpańską - jej władze nie pozwalały bowiem klubowi wydawać zbyt dużych pieniędzy, aby ten nie pogłębiał swoich problemów finansowych.

W teorii zasada 1:1 klutywowana przez Javiera Tebasa ma za zadanie uzdrawiać finanse zadłużonych klubów ligi hiszpańskiej. Te najpierw muszą wyjść na finansową prostą, aby móc pozwolić sobie na drogie transfery.

Powrót do tej zasady z pewnością pomoże Barcelonie realizować transferowe założenia na lato 2026. Możliwe nawet, że okaże się w tej kwetii absolutnie kluczowy.

