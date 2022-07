Chociaż jest to miejscowość typowo turystyczna, to jednak spokojnie można tu ukryć się w jednej z luksusowych rezydencji. Do tego są pola golfowe, rewelacyjne restauracje, obiekty żeglarskie oraz ciągnące się w nieskończoność rajskie plaże. Zakochać się można także w ciasnych uliczkach przecinających całe miasteczko. Na każdym rogu można też kupić dmuchanego jednorożca w kolorach tęczy, bo Sitges to najważniejszy punkt turystyki LGBT w Hiszpanii

- czytamy.