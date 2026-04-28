L. Miguelsanz z katalońskiego "Sportu" w swoim najnowszym artykule podaje najnowsze wieści ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Właśnie w tych dniach toczą się kluczowe dla przyszłości polskiego napastnika rozmowy. Pini Zahavi poleciał do Włoch, aby spotkań się z przedstawicielami Juventusu. Wydaje się, że w tym momencie to właśnie "Stara Dama" wysunęła się na prowadzenie w wyścigu po transfer Lewandowskiego.

- Przyszłość Roberta Lewandowskiego może rozstrzygnąć się już w ciągu kilku dni. Polski napastnik zaczyna rozpatrywać oferty na wypadek, gdyby zdecydował się opuścić Barçę, jasno określając swoje przyszłe wymagania kontraktowe i sportowe - podaje "Sport".

- Przedstawiciel Blaugrany, Pini Zahavi, spotkał się z Juventusem, aby wysłuchać ich argumentów i dał jasno do zrozumienia, że jest gotowy do podpisania kontraktu, o ile spełnione zostaną określone wymagania finansowe i sportowe - dodaje L. Miguelsanz.

Lewandowski "gotowy podpisać umowę". Agent przedstawił warunki

To oznacza, że Robert Lewandowski jest gotowy podpisać umowę z Juventusem, jeśli ten zagwarantuje mu lepsze warunki finansowe i sportowe niż Barcelona. Polak wie, że w stolicy Piemontu pełniłby o wiele ważniejszą rolę niż w stolicy Katalonii. Bycie jednym z liderów wielkiego klubu interesuje go bardziej niz grzanie ławki w Barcelonie lub przenosiny na peryferia wielkiej piłki.

Pini Zahavi spotkał się z dyrektorem generalnym Juve, Damienem Comolli, dając jasno do zrozumienia, że Lewandowski jest gotowy podpisać kontrakt z włoską drużyną, jak wyjaśniają źródła z samego Juve. Podczas spotkania panowała dobra atmosfera, mimo że Juventus nadal uważa, że wymagane warunki są zbyt wysokie. Lewandowski chce dwuletniego kontraktu opiewającego na osiem milionów euro netto za sezon plus premie. To spory wydatek, mimo że Polak przybyłby z wolnym transferem, a jego skuteczność strzelecka pozostaje wysoka.

Doniesienia "Sportu" są więc bardzo konkretne i wskazują, że agent Roberta Lewandowskiego intensywnie pracuje nad tym, aby zapewnić swojemu klientowi jak nalepszą opcję, gdyby ostatecznie doszło do rozstania z Barceloną/

L. Miguelsanz podaje, że Polak odrzucił już możliwość gry w MLS (Stany Zjednoczone), gdzie oferty nie są tak atrakcyjne finansowo. Sebastian Staszewski poinformował natomiast, że w grze nadal jest Arabia Saudyjska, która mogłaby przekonać Lewandowskiego olbrzymimi zarobkami.

Medialna narracja dość mocno wskazuje jednak na to, że Robertowi Lewandowskiemu nadal bardzo zależy na tym, aby nadal grać w wielkim europejskim klubie i rywalizować na poziomie Ligi Mistrzów UEFA.

