Już po kryzysie „Lewego”? Właśnie został liderem klasyfikacji

Lewandowski krytykom nie odpowiedział też podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Co prawda zdobył dwie bramki przeciwko Wyspom Owczym, ale w dużo trudniejszym pojedynku przeciwko Albanii był kompletnie niewidoczny , a porażka 0-2 zdecydowanie skomplikowała Polakom sytuację w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

To wszystko sprawiło, że notowania Lewandowskiego zaczęły spadać, a część hiszpańskich dziennikarzy w meczu z Betisem Sewilla sadzała go na ławce rezerwowych. Polak jednak udanie odpowiedział w sobotni wieczór.

Lewandowski obecnie na koncie ma trzy asysty oraz trzy bramki, co daje mu łącznie sześć punktów, czyli o tyle samo, co Jude Bellingham z Realu Madryt. Co prawda angielski napastnik zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców (zdobył już pięć bramek), ale jeśli chodzi o kluczowe podania, to na razie zanotował tylko jedno.