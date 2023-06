Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego sezonu Robert Lewandowski będzie miał nowego, młodszego kolegę w linii ataku. Do "Dumy Katalonii" z Athletico Paranaense przejdzie zaledwie 18-letni Vitor Roque , który jest postrzegany jako jeden z największych brazylijskiej talentów młodego pokolenia .

Vitor Roque ma związać się z FC Barcelona umową do końca czerwca 2028 roku. To właśnie on ma zostać następcą Roberta Lewandowskiego, gdy ten odejdzie z klubu ze stolicy Katalonii. Do tego czasu Brazylijczyk będzie miał okazję rozwijać swoje rzemiosło m.in. pod okiem jednego z najlepszych napastników XXI wieku i dzielić z nim szatnię.