Już mają dość. Chodzi o Lewandowskiego. Znów gorąco w Hiszpanii przez Polaka

Hansi Flick nie ma łatwego zadania podczas ustalania wyjściowej jedenastki na kolejne spotkania Barcelony. Po tym, jak w starciu z Getafe na boisku od pierwszej minuty pojawili się zarówno Robert Lewandowski, jak i Ferran Torres, tym razem niemiecki szkoleniowiec postawił na Hiszpana. Kapitan reprezentacji Polski szybko udowodnił mu, że to był błąd.

Kiedy Lewandowski pojawił się na murawie, zmieniając Raphinhę w 65. minucie, na tablicy widniał wynik 1:1. Zaledwie cztery minuty później Lewandowski dał prowadzenie swojej drużynie, za co został sowicie nagrodzony. To jednak nie koniec.

Lewandowski wywołał burzę. Było już po meczu, Flick nie może tego tak zostawić

Podobnie, jak w przypadku analogicznych sytuacjach, w mediach społecznościowych klubu pojawiło się sporo materiałów poświęconych Polakowi, chociażby nagranie, na którym cieszy się ze strzelonego gola. Tyle wystarczyło, aby rozpętała się burza.

Nagranie błyskawicznie przekroczyło barierę 1,5 miliona wyświetleń, gromadząc przy tym masę komentarzy od internautów niemogących zrozumieć, dlaczego Hansi Flick nie daje Polakowi miejsca w wyjściowym składzie w każdym meczu.

- Już wystarczy Lewandowskiego na ławce - grzmi jeden z internautów. - Najlepszy strzelec, a ma 37 lat - zauważa kolejny z użytkoniwków TikToka.

Gorąca dyskusja rozpoczęła się pod komentarzem, w którym internauta wprost zapytał, dlaczego Flick sadza Lewandowskiego na ławce. Fani "Blaugrany" próbowali rozwiązać tę zagadkę, wskazując, że być może niemiecki trener chce w ten sposób "obudzić" Ferrana Torresa, dając mu większą liczbę minut lub szuka następcy Polaka, gdy ten odejdzie z Barcelony. Wszak po tym sezonie kontrakt "Lewego" z katalońskim klubem wygasa i wciąż nie jest pewne, czy zostanie przedłużony.

Po występie Ferrana z Realem Oviedo, kibice Barcelony wprost domagają się jednak Roberta Lewandowskiego w pierwszym składzie, co z pewnością nie ujdzie uwadze trenera. Kolejny mecz "Blaugrany" odbędzie się już w niedzielę - przeciwko Realowi Sociedad. Relacja tekstowa z meczu na portalu interia.pl.

