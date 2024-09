FC Barcelona szykuje się do swojego pierwszego meczu Ligi Mistrzów w tym sezonie. "Duma Katalonii" zmierzy się z AS Monaco na wyjeździe i wiele wskazywało na to, że do kadry drużyny Hansiego Flicka na to spotkanie powróci "tytan pressingu", który mocno pomoże Robertowi Lewandowskiemu, a więc Fermin Lopez. Jak się jednak okazuje, hiszpański mistrz Europy na treningu doznał kolejnej kontuzji mięśniowej i jego powrót trzeba mocno odłożyć w czasie.