Już biją na alarm, a tu nagle taka wiadomość. Szalony wyczyn Lewandowskiego

Czas mija, a Robert Lewandowski wciąż nie potrafi przełamać niemocy strzeleckiej w barwach FC Barcelona . Polak ostatni raz trafił do siatki 23 września, notując dublet w wygranym 3:2 meczu z Celtą Vigo. Fakt, że później borykał się z kontuzją lewej kostki , przez co w kilku meczach nie mógł wystąpić w pełnym wymiarze czasowym, ale passa sześciu kolejnych potyczek z zerowym dobytkiem strzeleckim nie napawa optymizmem fanów "Dumy Katalonii" i reprezentacji Polski przed zbliżającym się meczem z Czechami.

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski zadziwia skutecznością, lepszy tylko Erling Haaland

By utrzymać się na tak zaszczytnym miejscu, reprezentant Polski musi jednak wrócić do regularnego strzelania goli, bo w przeciwieństwie do znajdującej się tuż za nim trójki, wciąż występuje na boiskach Champions League. Przed "Lewym" i jego kolegami z szatni FC Barcelona jeszcze dwa mecze fazy grupowej tej edycji rozgrywek. We wtorek 28.11 podopieczni trenera Xaviego Hernandeza zmierzą się na Stadionie Olimpijskim z FC Porto, a nieco ponad dwa tygodnie później - w środę 12.12 zagrają na wyjeździe z Royal Antwerp FC.