Trzy mecze bez strzelonego gola - tyle wynosi seria Roberta Lewandowskiego. W poczet meczów bez bramki Polaka wchodzi także spotkanie reprezentacji, ale to Bayern Monachium może czuć się najbardziej zaniepokojony takim rozwojem sytuacji.

- Julian Nagelsmann dostrzegł ten problem i już pracował nad jego rozwiązaniem. Siłą Roberta jest to, że jest nieszczęśliwy i nieusatysfakcjonowany po każdym meczu bez gola. Bez tego nie byłby napastnikiem tej klasy - powiedział Christian Falk ze "Sport Bild" w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem.

Karim Adeyemi w Bayernie? Agent zawodnika już tam jest





Bayern Monachium. Recepta na powrót do formy Roberta Lewandowskiego

Reklama

Szczególną uwagę Nagelsmann poświęca ilości podań, otwierających drogę do bramki rywali dla "Lewego". - Na liście rzeczy do zrobienia jest praca nad zwiększeniem asyst do Lewandowskiego. Robert będzie spokojniejszy o sprawy kontraktowe, gdy znów będzie strzelał gole - dodał dziennikarz.

Uchodzący za eksperta Falk przypomniał także o rozgrywkach Ligi Mistrzów - Bayern gra w nadchodzącym tygodniu z Benfiką, a w Lidze Mistrzów strzelił w tym sezonie już cztery gole. Jest duża szansa, że wróci do strzelania właśnie wtedy - przekonywał.

MR