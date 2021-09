"Lewy", który zalicza aktualnie serię 19 spotkań z rzędu ze strzelonym golem, w sobotę wpisał się na listę strzelców w 61. minucie. Był to jego siódmy gol w sezonie - nasz rodak jest liderem klasyfikacji najskuteczniejszych graczy Bundesligi.

Julian Nagelsmann komplementuje Roberta Lewandowskiego

Występ Polaka wzbudził wielkie uznanie trenera, Juliana Nagelsmanna. - Jest niezwykle głodny goli, ale i asyst. W sobotę zaliczył kilka genialnych podań do partnerów, mających kluczowe znaczenie w kontekście tworzenia sytuacji bramkowych. To wciąż najlepszy napastnik świata i sporo dla nas jeszcze postrzela - powiedział szkoleniowiec.



W sobotnim meczu Lewandowski ustanowił "przy okazji" kolejny rekord Bundesligi - trafiał do siatki już w trzynastu kolejnych, domowych meczach Bayernu. Po raz ostatni w takim starciu nie wpisał się na listę strzelców... prawie rok temu, w grudniu 2020.



