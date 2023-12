FC Barcelona udała się w podróż do Belgii pewna awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w praktyce także pierwszego miejsca w grupie, która mogłaby utracić tylko w wyniku absolutnej katastrofy w ostatniej serii gier. Wszystko działo się po bolesnej porażce 2:4 w lidze z rewelacją tego sezonu - Gironą. Początkowo trener Xavi Hernandez pominął przy powoływaniu kadry meczowej Roberta Lewandowskiego , a poza składem znaleźli się także Ilkay Gundogan oraz Ronald Araujo. Cała trójka ostatecznie jednak udała się w podróż wraz z drużyną po interwencji Joana Laporty, a reprezentant Polski zagrał nawet od pierwszej minuty, o co sam poprosił trenera .

Rozmawiałem z Robertem Lewandowskim. Powiedział mi, że nie jest zmęczony i chce grać. To bardzo ważne, by rozmawiać z piłkarzami

Prezes FC Barcelona Joan Laporta był wściekły. Powodem sytuacja z Robertem Lewandowskim

Pierwotna decyzja Xaviego Hernandeza dotycząca Roberta Lewandowskiego i jego kolegów rozwścieczyła Joana Laportę, doprowadzając go do furii. Prezes FC Barcelona jest niezwykle zły na to, do jakich ruchów dochodzi po kolejnych porażkach "Dumy Katalonii".