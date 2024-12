Żadnemu innemu klubowi w swojej karierze Robert Lewandowski nie strzelił tylu bramek, co Borussii Dortmund. W środę wieczorem prawdopodobnie będzie miał okazję jeszcze wyśrubować tę statystykę, bo ciężko sobie wyobrazić, by Polaka zabrakło w składzie Barcelony na hitowy mecz, którym Katalończycy mogą przypieczętować awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. A łatwo nie będzie. Niemiecki zespół radzi sobie w europejskich pucharach równie dobrze, co jego najbliższy rywal. Obie drużyny mają na koncie cztery zwycięstwa i jedną porażkę. Reklama

To właśnie zbliżający się hitowy mecz zdominował okładki katalońskich mediów, choć nie zabrakło go także w madryckich dziennikach. Wszystkie te przypadki łączy jeden element - 36-letni reprezentant Polski, którym wspomniane media zapowiadają najważniejszy mecz wieczoru.

Robert Lewandowski na okładkach gazet. Hiszpanie żyją "powrotem" napastnika do Niemiec

Triumfalny gest Roberta Lewandowskiego i oprawa kibiców Borussi Dortmund trafiły na większą część okładki Mundo Deportivo. - Złota szansa. Barca będzie próbowała przypieczętować awans w starciu z bezpośrednim rywalem, niepokonanym w Dortmundzie - czytamy. Dziennik podkreśla też imponującą atmosferę, jaka panuje na Signal Iduna Park.

Okładka Mundo Deportivo przed meczem Borussia Dortmund - FC Barcelona / Mundo Deportivo /

- Wyznacza drogę - tytułuje z kolei swoją okładkę L'Esportiu. - Lewandowski, strzelec siedmiu bramek w pięciu meczach, wraca do Dortmundu, by potwierdzić europejskie oczekiwania Barcelony. Flick namawia drużynę, by uczyła się na błędach popełnionych w lidze - czytamy.

A tutaj już L'Esportiu i też Lewandowski w roli głównej / L'Esportiu /

Miejsce dla środowego meczu Barcelony znalazło się także na okładkach madryckich dzienników, które żyją wtorkowym spotkaniem Realu. Także one zapowiadają wielki hit wieczoru zdjęciem Roberta Lewandowskiego. - Poszuka przepustki w domu - pisze Marca. Reklama

Marca żyje meczem Realu Madryt, ale także środowy mecz "promuje" Robertem Lewandowskim / MARCA /

Podobnie dziennik AS. - Wraca do Dortmundu, gdzie "Ściana" czeka na Barcelonę - pisze dziennik, nawiązując do "Żółtej ściany", czyli legendarnej trybuny południowej na stadionie w Dortmundzie, z której kibice Borussi prowadzą doping.

Dziennik AS podobnie jak Marca - i jest Lewandowski / Diario As /

Początek spotkania Borussia Dortmund - FC Barcelona w środę o godzinie 21:00. Zapraszamy na relację na żywo z meczu w Interia Sport (dostępna tutaj) .

Robert Lewandowski w Borussi Dortmund grał przez cztery lata / Martin Rose/Bongarts/Getty Images / Getty Images