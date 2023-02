Jest zarzut do Lewandowskiego! Polak wywołał niepokój. Gorąco w Barcelonie

FC Barcelona odpadła z Ligi Europy! "Dumy Katalonii" nie uratowała nawet bramka, którą strzelił Robert Lewandowski, wykorzystując rzut karny. Manchester United wygrał na Old Trafford 2:1 i to "Czerwone Diabły" powalczą o awans do ćwierćfinału rozgrywek! Po meczu Polak został doceniony przez katalońskie media za strzelonego gola, lecz dziennikarze zarzucili mu także mały wpływ na grę całej drużyny. Dodatkowo zauważyli, że "Lewy" wywołał niepokój, gdy po celebracji trafienia mogło się wydawać, że nabawił się kontuzji.