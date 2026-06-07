Jest werdykt ws. Lewandowskiego. Rozwiano wszelkie złudzenia, sygnał z Barcelony

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Robert Lewandowski spędził w FC Barcelona cztery lata, ale jego piękna przygoda z tym klubem dobiegła już końca. 30 czerwca wygaśnie kontrakt Polaka z Blaugraną i nie zostanie on przedłużony, a sam piłkarz pożegnał się kilka tygodni temu z kibicami. Ci nie mają żadnych złudzeń, że Lewandowski ma za sobą udane lata w Dumie Katalonii, co wyraźnie wynika z przeprowadzonej ankiety przez hiszpańskie media.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona i opasce kapitańskiej.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

120 bramek w 193 meczach - na takim stanie zakończyła się przygoda Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona. Gdyby kilka lat temu ktoś stwierdził, że kapitan reprezentacji Polski będzie jednym z najlepszych strzelców Blaugrany w historii, zapewne trudno byłoby w to uwierzyć. Przejście Lewandowskiego do Dumy Katalonii było jednak "strzałem w dziesiątkę" zarówno dla klubu, jak i dla samego napastnika.

Reprezentant Polski szybko stał się ważną postacią w drużynie oraz człowiekiem, który przyciągnął uwagę mediów i fanów do klubu, który był pogrążony w dużym kryzysie i panowały suche lata bez większych trofeów. Przyjście Lewandowskiego zmieniło wiele, a przede wszystkim to, że Barcelona ponownie zaczęła królować na krajowym podwórku, a w dodatku zaistniała w Lidze Mistrzów, choć tego trofeum nie udało się zdobyć.

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Lewandowski jednoznacznie oceniony przez kibiców. Wymowny werdykt

I jest pewne, że Lewandowski z Dumą Katalonii po najważniejsze piłkarskie trofeum na Starym Kontynencie nie sięgnie. Kapitan biało-czerwonej kadry rozstał się już z Barceloną, a formalne zakończenie współpracy nastąpi z dniem 30 czerwca. Od wielu tygodni dywagowało się, czy "Lewy" zostanie, czy odejdzie i ostatecznie doszło do rozstania. Jednak i sam piłkarz i kibice z rozrzewnieniem będą wracać do czterech lat, podczas których Lewandowski zakładał koszulkę Barcelony.

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Jasno wynika to z wyników ankiety, które opublikowało "Mundo Deportivo". W ankiecie zadano pytanie, jak oceniasz pobyt Lewandowskiego w Barcelonie? Głosy kibiców Blaugrany były jednoznaczne. Aż 97 proc. ankietowanych wyraziło się bardzo pozytywnie o grze Polaka. 58 proc. oceniło, że kariera napastnika w zespole była doskonała, a 39 proc. stwierdziło, że 37-latek zasłużył na ocenę bardzo dobrą.

Jedynie nieco ponad 2 proc. ankietowanych wystawiło ocenę "dostateczną". To rozwiewa wszelkie złudzenia, jak Lewandowski postrzegany jest w Barcelonie i daje jasny sygnał, że o Polaku w stolicy Katalonii będą pamiętać jeszcze długo po jego rozstaniu z klubem.

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