Jest werdykt o Flicku. Nadszedł z Polski, wszystko przez Lewandowskiego

Wciąż nie kończy się seria zwycięstw FC Barcelona w sezonie 2025/26. "Duma Katalonii" nie zatrzymała się nawet po krótkiej przerwie związanej z nastaniem nowego roku. Hansi Flick wraz z podopiecznymi kolejne powody do sporej radości miał w Arabii Saudyjskiej. Najpierw "Bordowo-Granatowi" zdemolowali 5:0 Athletic Bilbao, a następnie w finale triumfowali 3:2 z Realem Madryt. Kto jednak wie jak wyglądałby końcowy rezultat, gdyby nie błysk Roberta Lewandowskiego. Polak zanotował trafienie tuż przed zejściem obu zespołów do szatni.

Doświadczony napastnik pojawił się na boisku podwójnie zmotywowany z powodu ostatnich decyzji niemieckiego szkoleniowca drużyny. Ten często stawia na Ferrana Torresa kosztem naszego rodaka. W konfrontacji o trofeum kapitan polskiej kadry, ku uciesze fanów z kraju nad Wisłą, został obdarzony zaufaniem. I szybko odwdzięczył się trenerowi. "Nigdy nie wiadomo jak sobie z nim poradzić. Czasami wydaje się być byłym piłkarzem, a innym razem wciąż jest tym samym świetnym strzelcem, którym kiedyś był" - pisali Hiszpanie w pomeczowych opiniach.

Dudek docenił Flicka. Wyznał tuż po świetnym meczu Lewandowskiego

W Polsce także na temat spotkania wypowiedziała się spora grupa ekspertów. Dłuższego komentarza udzielił między innymi Jerzy Dudek. Legendarny bramkarz w pewnym momencie skupił się nie na Robercie Lewandowskim, a na Hansim Flicku. Coś co denerwowało zapewne kibiców, zaimponowało akurat 52-latkowi. Chodzi o ograniczanie czasu gry snajperowi. "Gdy zawodnik jest zmęczony i wyeksploatowany, to brakuje mu tego ekstra szlifu. Trener Flick pokazał bardzo dobre zarządzanie. Pokazał, że świetnie zna Lewego. Dlatego mogliśmy cieszyć się z jego fenomenalnego gola" - oznajmił Rybniczanin w rozmowie z "supersport.se.pl".

W wywiadzie nie zabrakło także tematu związanego z najbliższą przyszłością napastnika. "Na razie jest jeszcze sporo czasu. Brak negocjacji ze strony Barcelony odbieram tak, że każdy chce mieć swoje argumenty. Lewy nie ma żadnego ciśnienia, żeby szybko rozmawiać z Barceloną. Ale ona też nie ma ciśnienia. Myślę, że ten temat się rozwiąże" - skwitował Jerzy Dudek.

