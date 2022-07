Jest przełom w sprawie Lewandowskiego. Sensacyjna decyzja Bayernu Monachium

Jaka jest przyszłość Roberta Lewandowskiego? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać w najbliższych dniach, a najnowsze doniesienia płynące z Niemiec każą wierzyć w to, że Polak ostatecznie spełni swoje marzenie, przenosząc się z Bayernu Monachium do FC Barcelona.

Do transferu nie dojdzie jednak w terminie, o którym pierwotnie mówiono. Robert Lewandowski chciał zmienić barwy klubowe przed 12 lipca. Wtedy bowiem ma stawić się w obozie treningowym Bayernu Monachium na pierwszy po wakacjach trening.

Pierwotnie mówiło się o tym, że nasz reprezentant posunie się do strajku, byleby tylko uniknąć tej konieczności. Jak jednak poinformował Florian Plettenber, "Lewy" nie zamierza zachowywać się w ten sposób i zgodnie z planem zamelduje się przy Saebener Strasse .

Bayern Monachium podjął decyzję. Chce sprzedać Roberta Lewandowskiego

Tymczasem włodarze Bayernu Monachium mieli całkowicie zmienić zdanie odnośnie sprzedaży Roberta Lewandowskiego. Maximilian Koch donosi, że klub chce sprzedać Polaka i to jeszcze w tym tygodniu - przed oficjalną prezentacją drużyny (16 lipca) i wylotem na obóz do Stanów Zjednoczonych (18 lipca).

Informacje te potwierdza również Gerard Romero. Jak napisał na Twitterze, Bayern Monachium chce, aby sprawa Roberta Lewandowskiego została rozwiązana do soboty. Najbliższe godziny powinny być więc kluczowe dla reprezentanta Polski i jego przyszłości.

