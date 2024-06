Jest przełom? Robert Lewandowski na murawie w Hamburgu! Gra z kolegami

Mimo urazu Lewandowski został wpisany do protokołu meczowego na starcie z Holandią i jest z drużyną w Hamburgu. Co więcej, wyszedł z resztą piłkarzy na przedmeczową rozgrzewkę.

Robert Lewandowski wyszedł na rozgrzewkę przed meczem z Holandią

Na murawie Lewandowski w dość ostrożny sposób wykonywał ćwiczenia, ale co ważne, trenował także z piłką. Razem z innymi rezerwowymi brał udział w grze w "dziadka".

Taki widok z pewnością daje powody do optymizmu przed drugim spotkaniem z Austrią. Michał Probierz utrzymuje, że "Lewy" wciąż walczy z czasem, by być gotowym do gry podczas meczu w Berlinie.