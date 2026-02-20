Jest potwierdzenie, to on miałby zastąpić Lewandowskiego. Czeka nas wielki hit

Robert Lewandowski, choć obecnie zasiada na ławce rezerwowych FC Barcelona częściej niż w poprzednich sezonach, niezmiennie notuje naprawdę niezłe wyniki strzeleckie - jak dotychczas uzbierał on 13 trafień na wszystkich frontach.

Niemniej wydaje się, że przygoda "Lewego" w Katalonii zmierza ku końcowi - i choć nic jeszcze nie jest tu przypieczętowane, to coraz częściej mówi się o tym, kto potencjalnie mógłby przejąć pałeczkę od Polaka w ataku "Blaugrany".

W tym kontekście wspominano chociażby Karla Ettę Eyonga z Levante czy Dusana Vlahovicia z Juventusu, ale od miesięcy, niezmiennie, najwięcej wspomina się o Julianie Alvarezie, gwiazdorze Atletico Madryt.

Julian Alvarez już pewny transferu do FC Barcelona? "Mogę potwierdzić"

Teraz zaś nadszedł kolejny mocny argument dotyczący tego, że Alvarez ma niebawem przyodziać bordowo-granatowe barwy - jego przenosiny na Camp Nou potwierdził bowiem Hugo Balassone, dziennikarz Radio La Red i rodak argentyńskiego napastnika.

"Według moich informacji Julián Alvarez będzie grał w Barcelonie" - stwierdził Balassone, którego słowa zacytowało "Mundo Deportivo". Jak podkreślił, czas gracza w Atletico ma dobiegać końca.

"To nie był dla niego dobry sezon, mimo strzelonych goli. Uważa się, że jego kariera wymaga drużyny, która może dać mu tytuł. Motywacją dla Juliana jest przejście do zespołu, który może zdobyć mistrzostwo. To prawda, że Atletico może wygrać Puchar Króla, ale nie o takim wyczynie mowa" - wskazał.

"Mogę to potwierdzić jeśli chodzi o Juliana Alvareza. Będzie grał w jednej z najlepszych moim zdaniem drużyn globu po mistrzostwach świata. Wyobrażacie sobie Yamala i Juliana razem w ataku?" - skwitował.

MŚ 2026. Argentyna chce obronić tytuł mistrzowski

Mundial 2026, odbywający się w Kanadzie, USA i Meksyku, potrwa do 19 lipca. Argentyna będzie na tym turnieju bronić tytułu wywalczonego w Katarze, a Alvarez jest pewniakiem do powołania przez selekcjonera Lionela Scaloniego.

Julian Alvarez JOHN THYS AFP

Julian Alvarez OSCAR J BARROSO AFP

Julian Alvarez Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

