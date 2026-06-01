Jest potwierdzenie, to miałby być następca Lewandowskiego. Barcelona wywołała furię

Robert Lewandowski był przez lata dla FC Barcelona gwarantem licznych goli - od kilkunastu do kilkudziesięciu w sezonie. Odejście Polaka z szeregów "Dumy Katalonii" wytworzyło więc w zespole wyraźną lukę, którą należy czym prędzej "zasypać".

Choć "Barca" ma w swym składzie jeszcze jednego nominalnego środkowego napastnika - Ferrana Torresa - to nie ulega wątpliwości, że "Rekinowi" przyda się mocny konkurent - i "Blaugrana" celuje tu naprawdę wysoko.

W kontekście "dziewiątki" mówiło się sporo np. o gwiazdorze Chelsea, Joao Pedro, ale wprost należy przyznać, że głównym kandydatem jest ktoś inny - a konkretnie Julian Alvarez. Sytuacja wokół Argentyńczyka zdaje się tymczasem wręcz zaogniać.

Twarde dementi Atletico kontra kolejne potwierdzenie. Barcelona miała proponować fortunę za Juliana Alvareza

Przed weekendem doszło do dość nietypowego zdarzenia - włoski dziennikarz Fabrizio Romano przekazał bowiem informację, że Barcelona miała złożyć Atletico Madryt ofertę za Alvareza opiewającą na 100 mln euro.

Niedługo potem "Los Colchoneros" przygotowali na portalu X serię wpisów... parodiujących doniesienia Romano i przedstawiających "oferty" Atletico za Yamala, Pedriego oraz Raphinhę. Do tego klub ze stolicy Hiszpanii, z wyraźną irytacją, bezpośrednio uderzył w "Barcę", nie powstrzymując się m.in. przed nawiązaniem do tzw. sprawy Negreiry.

Punktem wyjścia było tu jednak twarde zaprzeczenie, by na Estadio Metropolitano wpłynęła jakakolwiek propozycja dotycząca napastnika. Nowe światło na sprawę rzucają jednak najświeższe doniesienia ze strony Fernando Polo z redakcji "Mundo Deportivo".

Dziennikarz ten, powołując się na "bardzo wiarygodnie źródła w FC Barcelona" opisał, że Romano w niczym się nie pomylił i mistrzowie Hiszpanii faktycznie przesłali oficjalną ofertę w kwestii reprezentanta Argentyny z figurującą w jej ramach wspomnianą już wyżej kwotą. Propozycja, w formie maila, miała trafić do dyrektora sportowego AM, Mateu Alemany'ego, notabene wcześniej pracującego w "Dumie Katalonii".

"W Barcelonie nie ma miejsca na kontrowersje ani publiczną wojnę na słowa, nie ma tez żadnych oświadczeń ani deklaracji, że Atletico kłamie, biorąc pod uwagę ryzyko kolejnej publicznej reakcji ze strony klubu z Madrytu" - opisuje Polo.

Kto jeśli nie Alvarez? Następca Lewandowskiego w teorii już może być w klubie

Problemem dla "Los Rojiblancos" pozostaje to, że Julian Alvarez ma być bardzo chętny na przeniesienie się na Camp Nou. Jego obecna umowa jest jednak ważna aż do końca czerwca 2030, więc ekipa z Metropolitano nie musi się nigdzie spieszyć...

W najgorszym wypadku uzupełnieniem pozycji numer dziewięć może być dla "Barcy" Anthony Gordon, świeży nabytek z Newcastle United. Anglik jest domyślnie lewoskrzydłowym, ale rotowanie pozycjami w dzisiejszym futbolu to przecież nie rzadkość.

