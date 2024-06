Robert Lewandowski został wykluczony z gry w meczu z Holandią przez uraz, jakiego nabawił się podczas towarzyskiego spotkania z Turcją. Późniejsze badania wykazały u kapitana reprezentacji Polski naderwanie mięśnia dwugłowego uda. Obecnie 35-latek walczy o to, by być gotowy na piątkowy mecz z Austrią. To samo dotyczy Pawła Dawidowicza. Jak poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, obaj zawodnicy trenują indywidualnie, a sztab szkoleniowy zakłada, że będą do dyspozycji na drugi mecz grupowy "Biało-Czerwonych" na Euro 2024.

