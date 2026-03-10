Jest oficjalny komunikat Barcelony. Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego

Już tylko nieco ponad godzina pozostała do rozpoczęcia pierwszego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Newcastle United i Barceloną. Przez długi czas pod znakiem zapytania stał skład, jaki do gry wyselekcjonuje Hansi Flick. Szczególnie interesująca była kwestia napastnika, gdzie o miejsce w składzie walczyli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Z angielskim zespołem od pierwszej minuty zagra właśnie Polak.

Piłka nożna: Robert Lewandowski zagra w pierwszym składzie
Robert LewandowskiUrbanandsportAFP

Po wygranej 1:0 w 27. kolejce LaLiga z Athletic Bilbao FC Barcelona przystępuje do walki w Lidze Mistrzów. Ekipa Hansiego Flicka w najbardziej elitarnych rozgrywkach europejskich spisuje się bardzo dobrze i zakończyła fazę ligową w TOP8, a dokładniej na 5. miejscu. Taki wynik gwarantował bezpośredni awans do 1/8 finału bez konieczności gry w fazie play-off.

W walce o ćwierćfinał los "Dumie Katalonii" przydzielił Newcastle United. Pierwsze spotkanie odbędzie się na St James' Park we wtorek 10 marca. O rywalizacji było głośno już od dłuższego czasu. Nie brakowało dyskusji również o tym, jaki skład do gry pośle od pierwszej minuty niemiecki szkoleniowiec.

    W hiszpańskich mediach pojawiały się głównie dwie niewiadome. Pierwsza to linia defensywna, gdzie zastanawiano się, czy lepszą opcją będzie Ronald Araujo czy Joao Cancelo. Z powodu urazu Erica Garcii zagrają jednak obaj. Pod znakiem zapytania stała także kwestia pozycji numer "9". Większość tamtejszych dzienników stawiała jednak Roberta Lewandowskiego nad Ferranem Torresem.

    Na rozstrzygnięcie tej kwestii nie trzeba było długo czekać. Na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem Barcelona oficjalnie ogłosiła, w jakim zestawieniu rozpocznie mecz.

    Lewandowski od pierwszej minuty. Wszystko jasne

    W ataku od pierwszej minuty starcie rozpocznie Robert Lewandowski. Reszta składu nie powinna dziwić, szczególnie biorąc pod uwagę kontuzję m.in. Frenkiego de Jonga, Gaviego czy Julesa Kounde.

      W bramce zagra Joan Garcia, a w defensywie zobaczymy Gerarda Martina, Pau Cubarsiego i wspomnianych Araujo oraz Cancelo. W pomocy natomiast zagra Marc Bernal, Pedri i Fermin Lopez. Z przodu poza Polakiem grać będą Raphinha i Lamine Yamal.

      Skład Barcelony na mecz z Newcastle United:

      Joan Garcia - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Joao Cancelo - Marc Bernal, Pedri, Fermin Lopez - Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski

      Jak już zaznaczyliśmy, pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

