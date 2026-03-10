Jest oficjalny komunikat Barcelony. Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego

Po wygranej 1:0 w 27. kolejce LaLiga z Athletic Bilbao FC Barcelona przystępuje do walki w Lidze Mistrzów. Ekipa Hansiego Flicka w najbardziej elitarnych rozgrywkach europejskich spisuje się bardzo dobrze i zakończyła fazę ligową w TOP8, a dokładniej na 5. miejscu. Taki wynik gwarantował bezpośredni awans do 1/8 finału bez konieczności gry w fazie play-off.

W walce o ćwierćfinał los "Dumie Katalonii" przydzielił Newcastle United. Pierwsze spotkanie odbędzie się na St James' Park we wtorek 10 marca. O rywalizacji było głośno już od dłuższego czasu. Nie brakowało dyskusji również o tym, jaki skład do gry pośle od pierwszej minuty niemiecki szkoleniowiec.

Na rozstrzygnięcie tej kwestii nie trzeba było długo czekać. Na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem Barcelona oficjalnie ogłosiła, w jakim zestawieniu rozpocznie mecz.

Lewandowski od pierwszej minuty. Wszystko jasne

W ataku od pierwszej minuty starcie rozpocznie Robert Lewandowski. Reszta składu nie powinna dziwić, szczególnie biorąc pod uwagę kontuzję m.in. Frenkiego de Jonga, Gaviego czy Julesa Kounde.

W bramce zagra Joan Garcia, a w defensywie zobaczymy Gerarda Martina, Pau Cubarsiego i wspomnianych Araujo oraz Cancelo. W pomocy natomiast zagra Marc Bernal, Pedri i Fermin Lopez. Z przodu poza Polakiem grać będą Raphinha i Lamine Yamal.

Skład Barcelony na mecz z Newcastle United:

Joan Garcia - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Joao Cancelo - Marc Bernal, Pedri, Fermin Lopez - Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski

Jak już zaznaczyliśmy, pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

Piłkarze Barcelony JOSEP LAGO AFP

