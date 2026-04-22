Jest oferta dla Lewandowskiego. W Hiszpanii wielka analiza, to się dzieje
Czy Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Barceloną? To pytanie zadają sobie nie tylko kibice, ale i eksperci na całym świecie. Ze względu na wygasającą umowę kapitan reprezentacji Polski otrzymuje wiele ciekawych ofert. O jednej z nich w środowy poranek rozpisuje się kataloński "Sport". "Postawią na stole ofertę ekonomiczną i sportową, by przekonać Lewandowskiego" - czytamy.
30 czerwca tego roku Robert Lewandowski będzie wolnym zawodnikiem. W takiej sytuacji za darmo, bez klauzuli odstępnego może związać się z nowym pracodawcą. Tak się nie stanie, jeśli Barcelona przedłuży z naszym rodakiem wygasający kontrakt.
Joan Laporta deklarował, że 37-latkowi należy się nowa umowa, jednak coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Lewandowski opuszcza zespół Hansiego Flicka. Powodów jest wiele. Od wieku, przez coraz mniejszą liczbę minut spędzonych na murawie, aż po wysokie wynagrodzenie.
Tam trafi Lewandowski? W Hiszpanii już huczy. Kierunek Włochy
Jednocześnie napastnik Barcelony w tym sezonie 17 razy wpisał się na listę strzelców, przez co nadal jest smakowitym kąskiem na rynku transferowym. Szczególnie w perspektywie wolnego transferu. Do Polaka zgłaszają się różne kluby m.in. z USA, Arabii Saudyjskiej czy Włoch.
W ostatnim czasie głośno zrobiło się o ofercie z Milanu, jednak ponoć wymagania finansowe byłej gwiazdy Bayernu Monachium przewyższają możliwości "Rossonerich". Klub z Mediolanu nie jest jednym przedstawicielem Serie A, który puszcza oczko do Roberta Lewandowskiego.
W grze o ściągnięcie Polaka jest też Juventus. "Klub z Turynu postawi na stole ofertę ekonomiczną i sportową, by przekonać Lewandowskiego" - zapowiadają eksperci dziennika "Sport".
Hiszpanie - powołując się na włoskie doniesienia - przekazują, że Juventus jest w stanie zaproponować reprezentantowi Polski roczny kontrakt w wysokości sześciu milionów euro, dodatkową serię bonusów oraz "bezpieczeństwo na poziomie sportowym, że będzie napastnikiem, którego potrzebujeLuciano Spalletti".
Wszystko to miałoby skusić niespełna 38-latka do przenosin na Półwysep Apeniński. "Juventus uważa, że może spełnić sportowe oczekiwania napastnika, nawet jeśli ich oferta finansowa nie jest aż tak wysoka. W każdym razie byłaby ona lepsza od tej, którą złożyła mu Barcelona, zarówno pod względem finansowym, jak i roli sportowej w drużynie. Rozmowy, które odbędą się w najbliższych tygodniach, zadecydują o jego przyszłości" - podsumowano.
We wcześniejszych akapitach dziennikarze "Sportu" podkreślali, że kataloński klub rozgląda się za nową "dziewiątką", a pozycja Lewandowskiego w drużynie - nawet w przypadku pozostania na Camp Nou - byłaby zdecydowanie bardziej drugoplanowa.