Jest oferta dla Lewandowskiego. W Hiszpanii wielka analiza, to się dzieje

30 czerwca tego roku Robert Lewandowski będzie wolnym zawodnikiem. W takiej sytuacji za darmo, bez klauzuli odstępnego może związać się z nowym pracodawcą. Tak się nie stanie, jeśli Barcelona przedłuży z naszym rodakiem wygasający kontrakt.

Joan Laporta deklarował, że 37-latkowi należy się nowa umowa, jednak coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Lewandowski opuszcza zespół Hansiego Flicka. Powodów jest wiele. Od wieku, przez coraz mniejszą liczbę minut spędzonych na murawie, aż po wysokie wynagrodzenie.

Tam trafi Lewandowski? W Hiszpanii już huczy. Kierunek Włochy

Jednocześnie napastnik Barcelony w tym sezonie 17 razy wpisał się na listę strzelców, przez co nadal jest smakowitym kąskiem na rynku transferowym. Szczególnie w perspektywie wolnego transferu. Do Polaka zgłaszają się różne kluby m.in. z USA, Arabii Saudyjskiej czy Włoch.

W grze o ściągnięcie Polaka jest też Juventus. "Klub z Turynu postawi na stole ofertę ekonomiczną i sportową, by przekonać Lewandowskiego" - zapowiadają eksperci dziennika "Sport".

Hiszpanie - powołując się na włoskie doniesienia - przekazują, że Juventus jest w stanie zaproponować reprezentantowi Polski roczny kontrakt w wysokości sześciu milionów euro, dodatkową serię bonusów oraz "bezpieczeństwo na poziomie sportowym, że będzie napastnikiem, którego potrzebujeLuciano Spalletti".

Wszystko to miałoby skusić niespełna 38-latka do przenosin na Półwysep Apeniński. "Juventus uważa, że może spełnić sportowe oczekiwania napastnika, nawet jeśli ich oferta finansowa nie jest aż tak wysoka. W każdym razie byłaby ona lepsza od tej, którą złożyła mu Barcelona, zarówno pod względem finansowym, jak i roli sportowej w drużynie. Rozmowy, które odbędą się w najbliższych tygodniach, zadecydują o jego przyszłości" - podsumowano.

We wcześniejszych akapitach dziennikarze "Sportu" podkreślali, że kataloński klub rozgląda się za nową "dziewiątką", a pozycja Lewandowskiego w drużynie - nawet w przypadku pozostania na Camp Nou - byłaby zdecydowanie bardziej drugoplanowa.

