Jest nadzieja dla Lewandowskiego? Kucharski wskazał kluczowy warunek

Mimo zgrupowania reprezentacji narodowych saga transferowa skupiona wokół Roberta Lewandowskiego trwa w najlepsze. Polak nieustannie podkreśla publicznie, że chce odejść z Bayernu Monachium. Po ostatnich deklaracjach wykonał nawet telefon do dyrektora sportowego mistrzów Niemiec Hasana Salihamidzicia , lecz stanowisko klubu pozostaje niezmienne - Polak musi wypełnić kontrakt.

Swoją optykę na temat obecnej sytuacji kapitana reprezentacji Polski wyraził jego były agent Cezary Kucharski, który przyznał, że "Lewy" już od dawna myślał o przeprowadzce na Półwysep Iberyjski.

Reklama

Zobacz także: Nowy kandydat do ataku Barcelony. Co z Lewandowskim?

Robert Lewandowski opuści Bayern Monachium? Cezary Kucharski zabrał głos

- Robert chce grać dla Barcelony, mieszkać w Hiszpanii, w pięknym mieście i występować w klubie, który jest czymś więcej niż klub. To jedna z najlepszych ekip w historii i chce pomóc jej w tym, by była jeszcze lepsza - stwierdził Cezary Kucharski na antenie rozgłośni RAC1.

- Czasami piłkarz musi walczyć o swoje życie i karierę. Strategia Roberta Lewandowskiego jest jasna. Jest bardzo silną osobistością i ma duże doświadczenie. Widać, że chce odejść i jest zmęczony życiem w Niemczech po ośmiu latach spędzonych w Monachium i czterech w Dortmundzie. Chce poszukać nowych wyzwań. Opuszczenie Bayernu nie jest łatwe, ponieważ to świetny klub i drużyna z wielką historią. Kluczowe jest to, by Bayern miał inną "dziewiątkę", która potrafi stwarzać okazje i je wykorzystywać, a potem może sprzedać Lewandowskiego - dodał.

Przeczytaj również: Robert Lewandowski zszokował Igę Świątek! Tego nie mogła się spodziewać

Obecnie Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w środę zmierzy się w meczu Ligi Narodów z Belgią. Początek meczu o 20.45, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, relacja na żywo w Interii.