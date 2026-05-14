Robert Lewandowski niebawem domknie swój czwarty sezon w barwach FC Barcelona - i wszystko wskazuje na ten moment na to, że będzie to ostatnia kampania, jaką spędzi w bordowo-granatowych barwach.

Umowa napastnika z "Dumą Katalonii" wygaśnie bowiem wraz z końcem przyszłego miesiąca, a tymczasem nie zapowiada się na to, by w negocjacjach dotyczących jej prolongaty miał nastąpić przełom - rozmowy utknęły w martwym punkcie.

Tak czy inaczej "Lewy" nie będzie musiał z pewnością martwić się o to, że wyląduje na bezrobociu - zainteresowanie nim wykazał szereg zespołów, natomiast wygląda na to, że największy konkret nadszedł tu z Bliskiego Wschodu.

Al-Hilal chce sprowadzić Lewandowskiego. Szejkowie proponują mu gigantyczne pieniądze

Jak bowiem informuje Jarosław Koliński, dziennikarz portalu "WP SportoweFakty" jasno zarysowaną ofertę miało przesłać 37-latkowi saudyjski Al-Hilal - "Niebieska Fala" ma proponować futboliście zawrotne 90 mln euro za sezon i jest to jak się zdaje kwota absolutnie bezkonkurencyjna, którą mogłaby wyrównać... chyba jedynie inna ekipa z Arabii.

Jak wskazał Koliński, Robert Lewandowski ma być bliski przyjęcia propozycji. Tym samym dołączyłby on do takich graczy jak chociażby Karim Benzema, z którym musiałby rywalizować o pozycję numer dziewięć. Za sterem Al-Hilal w roli trenera jest obecnie Simone Inzaghi, były szkoleniowiec Interu Mediolan oraz Lazio.

Al-Hilal to czołowa drużyna saudyjskiej ekstraklasy

"Niebieska Fala" to obecnie drugi zespół w tabeli Saudi Pro League - ustępuje on w klasyfikacji jedynie Al Nassr i wciąż ma szansę na zdobycie mistrzostwa kraju, bo na dwie kolejki przed końcem zmagań traci do "Rycerzy Nadżdy" dokładnie pięć punktów.

Jednocześnie podopiecznych Inzaghiego ścigają w zestawieniu gracze Al Ahli, którzy mają w swym dorobku o trzy "oczka" mniej. Szykuje się więc zacięta końcówka zmagań w rozgrywkach, w których już niebawem udział może brać i kapitan reprezentacji Polski...

