Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Już wiadomo, czy zagra w finale. Barca ogłasza

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W niedzielny wieczór w Arabii Saudyjskiej odbędzie się finał marzeń Superpucharu Hiszpanii. O pierwsze w tym roku trofeum zagrają FC Barcelona oraz Real Madryt. Polscy kibice po półfinale z udziałem "Dumy Katalonii" mogli czuć się nieco zawiedzeni, ponieważ na ławce rezerwowych znaleźli się Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. O ile ten drugi na pewno nie wstanie z niej także dziś, o tyle napastnik mógł liczyć nawet na grę od pierwszej minuty. Poznaliśmy wreszcie decyzję Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

Żadna z hiszpańskich drużyn nie imponuje w ostatnim czasie tak bardzo jak FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka nie dość, że wyprzedzili Real Madryt w ligowej tabeli, to na dodatek cechują się efektowną grą. Najlepszy tego przykład otrzymaliśmy zaledwie kilka dni temu, kiedy "Blaugrana" zdemolowała na saudyjskiej ziemi Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu. Po wszystkim zrobiło się jeszcze przed zmianą stron. Finalnie skończyło się na triumfie 5:0. Aż szkoda, iż na boisku nie pojawił się Robert Lewandowski.

Polscy kibice liczyli na to, że sytuacja ulegnie zmianie w finałowej konfrontacji z odwiecznymi rywalami z Madrytu. Zdecydowanie inny pogląd na sprawę mieli dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego. Ci, podobnie jak w półfinale, masowo publikowali w przewidywanych jedenastkach nazwisko Ferrana Torresa. Na Hiszpana postawili przedstawiciele Mundo Deportivo, Sportu oraz AS-a. Polak pojawił się w możliwym wyjściowym składzie FC Barcelona tylko w Marce. Nie była to dobra zapowiedź dla warszawianina.

Flick jednak zaufał Lewandowskiemu. Ferran Torres zacznie na ławce rezerwowych

Na oficjalny komunikat fanom z kraju nad Wisły przyszło trochę poczekać. Wreszcie na około godzinę przed rozpoczęciem El Clasico pojawił się wpis obecnych liderów La Ligi w mediach społecznościowych. Hansi Flick zdecydował się na zmiany. Na ławce rezerwowych tym razem nie zasiądzie Lamine Yamal. Ponadto do pierwszego składu powrócił Robert Lewandowski. Hiszpańskie media w większości pomyliły się, ponieważ Niemiec postawił właśnie na Polaka kosztem Ferrana Torresa. Rację miała tylko Marca.

Początek konfrontacji o godzinie 20:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Skład FC Barcelona na mecz z Realem Madryt:

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Nieodwracalne zmiany u Lewandowskiego. I ta diagnoza. "Musi się pogodzić"

Damian Okła
Damian Okła
Robert Lewandowski
Robert LewandowskiUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony odbija głową żółto-fioletową piłkę podczas meczu, w tle rozmyta widownia stadionu.
Robert LewandowskiJose BretonEast News
Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJOSE BRETON / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja