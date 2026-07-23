Robert Lewandowski swój debiutancki mecz po transferze do Chicago Fire miał już rozegrać w minionym tygodniu. Ostatecznie jednak starcie z Vancouver Whitecaps nie doszło do skutku ze względu na fatalny stan powietrza w "Wietrznym Mieście", na który przełożył się dym powstały w skutek rozległych pożarów w Kanadzie.

Tym samym okazją do premierowego występu polskiego napastnika stał się prestiżowy mecz z Interem Miami. Interem, w kadrze którego zabrakło rzecz jasna Lionela Messiego i Rodgiro de Paula. Obaj Argentyńczycy cieszą się bowiem zasłużonym urlopem po mundialu, na którym sięgnęli po tytuł wicemistrzów świata. Pozostało jednak pytanie, czy od pierwszej minuty na murawie obiektu Nu Stadium świecić będzie gwiazda Roberta Lewandowskiego.

Inter Miami - Chicago Fire. Debiut Roberta Lewandowskiego? Znamy składy

O tym, że kapitan reprezentacji Polski zagra w wyjściowym składzie informował obecny w Miami w roli reportera serwisu WP Sportowe Fakty Sebastian Staszewski. Na pierwszy występ "Lewego" szykowały się także władze MLS.

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Ostatecznie wszystko potoczyło się zgodnie z oczekiwaniami. Decyzją trenera Gregga Berhaltera Robert Lewandowski znalazł się w pierwszym składzie Chicago Fire na mecz z Interem Miami.

MLS: Inter Miami - Chicago Fire. Składy obu ekip

Inter Miami: Rios Novo - Mura, Silva, Fray, Reguilon - Segovia, Ruiz, Bright - Silvetti, Suarez, Berterame

Chicago Fire: Brady - Dean, Waterman, Elliott, Cutman - Zinckernagel, D'Avilla, Salteros, Bamba, Haile-Selassie - Lewandowski

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"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport