Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Co z debiutem? Chicago Fire ogłasza
Chicago Fire w końcu wraca do gry po przerwie na czas mistrzostw świata. "Strażacy" z "Wietrznego Miasta" zmierzą się tej nocy na wyjeździe z Interem Miami. Czy Robert Lewandowski w końcu doczeka się debiutu w nowych barwach? Znamy już decyzję trenera Gregga Berhaltera, który postanowił, że polski napastnik wyjdzie w pierwszym składzie, notując tym samym swój premierowy występ w rozgrywkach MLS. Początek spotkania Inter Miami - Chicago Fire o 1:30 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Relacja na żywo w Interii.
Robert Lewandowski swój debiutancki mecz po transferze do Chicago Fire miał już rozegrać w minionym tygodniu. Ostatecznie jednak starcie z Vancouver Whitecaps nie doszło do skutku ze względu na fatalny stan powietrza w "Wietrznym Mieście", na który przełożył się dym powstały w skutek rozległych pożarów w Kanadzie.
Tym samym okazją do premierowego występu polskiego napastnika stał się prestiżowy mecz z Interem Miami. Interem, w kadrze którego zabrakło rzecz jasna Lionela Messiego i Rodgiro de Paula. Obaj Argentyńczycy cieszą się bowiem zasłużonym urlopem po mundialu, na którym sięgnęli po tytuł wicemistrzów świata. Pozostało jednak pytanie, czy od pierwszej minuty na murawie obiektu Nu Stadium świecić będzie gwiazda Roberta Lewandowskiego.
Inter Miami - Chicago Fire. Debiut Roberta Lewandowskiego? Znamy składy
O tym, że kapitan reprezentacji Polski zagra w wyjściowym składzie informował obecny w Miami w roli reportera serwisu WP Sportowe Fakty Sebastian Staszewski. Na pierwszy występ "Lewego" szykowały się także władze MLS.
Ostatecznie wszystko potoczyło się zgodnie z oczekiwaniami. Decyzją trenera Gregga Berhaltera Robert Lewandowski znalazł się w pierwszym składzie Chicago Fire na mecz z Interem Miami.
MLS: Inter Miami - Chicago Fire. Składy obu ekip
Inter Miami: Rios Novo - Mura, Silva, Fray, Reguilon - Segovia, Ruiz, Bright - Silvetti, Suarez, Berterame
Chicago Fire: Brady - Dean, Waterman, Elliott, Cutman - Zinckernagel, D'Avilla, Salteros, Bamba, Haile-Selassie - Lewandowski