Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Barca ogłosiła tuż przed meczem, to pewne

Wojciech Kulak

FC Barcelona dość długo nie przystępowała do potyczki ligowej jako wicelider tabeli. Od wczoraj "Duma Katalonii" zajmuje jednak drugie miejsce z powodu wygranej Realu Madryt. Obecni mistrzowie Hiszpanii szybko mogą powrócić na czoło stawki, lecz muszą koniecznie pokonać na własnym obiekcie Real Oviedo. Czy w wyjściowym składzie znajdzie się Robert Lewandowski? Właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Dopiero kilka dni temu zakończyła się imponująca seria zwycięstw "Blaugrany" w La Lidze. Podopieczni Hansiego Flicka wygrywali mecz za meczem, aż wreszcie trafili nad lepszych od siebie. Obrońców tytułu na własnym terenie zatrzymał Real Sociedad. Porażka bolała podwójnie, bo błyskawicznie ze straty punktów skorzystali odwieczni rywale z Madrytu. Real już wczoraj rozegrał swoje spotkanie w obecnie trwającej kolejce, dzięki czemu, "Królewscy" przynajmniej na moment cieszą się z pozycji lidera zmagań.

Ale w stolicy Katalonii nikt nie wyobraża sobie tego, że około godziny 18:00 nie dojdzie do kolejnej zamiany miejsc. Beniaminek skazywany jest na pożarcie. Zajmuje ostatnią pozycję w tabeli, ponadto uciułał zaledwie trzynaście punktów. Pomimo tego, Hansi Flick nie zamierza lekceważyć najbliższych oponentów. "Musimy być mocno skupieni od samego początku. Mecz zawsze trwa 90 minut i musimy potrafić bronić, bo widziałeś, jak broniły drużyny przeciw nam, wszystkim co mają." - wyznał na konferencji prasowej, cytowany przez "FCBarca.com".

Trwa seria Roberta Lewandowskiego. Polak znów w wyjściowym składzie Barcelony

Polscy kibice czekali przede wszystkim na komunikat FC Barcelona dotyczący wyjściowego składu. I to z optymizmem, ponieważ pewniakiem w jedenastce wydawał się być Robert Lewandowski. Warszawianin niedawno strzelił kluczowego gola w Pradze. Ponadto kontuzjowany wciąż jest Ferran Torres. Już o poranku werdykt wydały hiszpańskie media, o czym pisaliśmy TUTAJ. Dziennikarze mieli rację, ponieważ napastnik z kraju nad Wisłą znalazł się w zestawieniu rozpoczynającym potyczkę. Dobre wieści potwierdziła "Blaugrana" w mediach społecznościowych.

Początek dzisiejszej konfrontacji zaplanowano na godzinę 16:15. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Skład FC Barcelona na mecz z Realem Oviedo:

Wiemy już, że Robert Lewandowski zagra w pierwszym składzie!

Garcia; Cancelo, Cubarsi, Garcia, Martin; Casado, De Jong, Olmo; Raphinha, Yamal, Lewandowski

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

