Niektórzy kibice mieli nadzieję, że przenosiny Roberta Lewandowskiego do Barcelony otworzą Polakowi drzwi do zdobycia Złotej Piłki. Wszak mimo imponujących sezonów w barwach Bayernu i tak ani razu nie nagrodzono go prestiżową nagrodą magazynu France Football. Co prawda przed dwoma laty otrzymał statuetkę dla najlepszego strzelca , ale tytuł rozpatrywano raczej w kategoriach nagrody pocieszenia.

W 2020 roku Polak zdawał się być pewniakiem do zgarnięcie Ballon d'Or, ale wszystko pokrzyżowała... pandemia. Organizatorzy gali w Paryżu zdecydowali wówczas, że przez przerwę w rozgrywkach tym razem odstąpią od wyłonienia zwycięzcy i przed trzema laty po prostu nie przyznano trofeum nikomu. Nawiązywał do tego Leo Messi w przemówieniu z 2021 roku.

Robert, powinieneś był wygrać w zeszłym roku. Nie wygrałeś tylko przez pandemię ~ - zwrócił się wówczas do "Lewego".

Co na to adresat? "Chciałbym, żeby to oświadczenie było szczere, a nie aby było tylko pustymi słowami" - skomentował. Później tłumaczył, że został źle zrozumiany i wyjaśniał, co miał na myśli. "Byłem bardzo szczęśliwy, gdy usłyszałem słowa Messiego. Szanuję i doceniam go ponad miarę. Po raz kolejny gratuluję mu zdobycia Złotej Piłki" - powiedział. Ale mleko się rozlało i można było odnieść wrażenie, że Argentyńczyka nieco uraziły poprzednie słowa Polaka .

Może się zdawać, że czegokolwiek "Lewy" nie wyczynia na boisku, kapituła Złotej Piłki jest nieprzejednana i niechętna do przyznania mu nagrody. Niestety, to nie koniec rozczarowań. Następne przyszło właśnie teraz.

UEFA zdecydowała w sprawie nagrody dla najlepszego piłkarza. Robert Lewandowski poza czołówką

To już pewne. Robert Lewandowski tym razem nie otrzyma nagrody UEFA dla najlepszego piłkarza za sezon 2022/2023. Federacja zdecydowała się zawęzić grono kandydatów do trzech nazwisk, lecz na liście nie ma Polaka. O tytuł zawalczą natomiast dwaj piłkarze Manchesteru City: Kevin de Bruyne i Erling Haaland (razem z drużyną wygrali ostatnią edycję Ligi Mistrzów) oraz Lionel Messi (dziś zawodnik Interu Miami, poprzednio PSG, z którym wielkiego sukcesu nie świętował, ale za to z reprezentacją Argentyny zwyciężył w mistrzostwach świata w Katarze).

To, że "Lewy" nie znalazł się w czołówce, niekoniecznie może dziwić. Co prawda wraz z Barceloną wygrał ligę hiszpańską, ale to właściwie tyle. Ekipa Xaviego Hernandeza szybko pożegnała się z europejskimi rozgrywkami, których rezultat jest kluczem w doborze potencjalnych triumfatorów statuetki UEFA.

Niektórych dziwić może natomiast brak Lewandowskiego w szerszym zestawieniu. Nie było go nawet w 11 najlepszych piłkarzy zeszłego sezonu. Wysoko znalazł się natomiast jego nowy-stary kolega z zespołu, Ilkay Gundogan.

Plebiscyt na najlepszego piłkarza sezonu 2022/2023 według UEFA (miejsca 4-11):

4.lkay Gundogan (reprezentacja Niemiec, Manchester City, obecnie FC Barcelona) - 129 punktów

5. Rodri (reprezentacja Hiszpanii, Manchester City) - 110 pkt

6. Kylian Mbappe (reprezentacja Francji, PSG) - 82 pkt

11. Jesus Navas (reprezentacja Hiszpanii, Sevilla) - 6 pkt

Punkty w głosowaniu przyznają dziennikarze, trenerzy drużyn z fazy grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji Europy oraz selekcjonerzy reprezentacji skupionych pod szyldem UEFA. Nazwisko laureata poznamy już niebawem, 31 sierpnia 2023 roku, w trakcie ceremonii losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów w Monako.

