Jest decyzja Barcelony ws. transferu napastnika. Lewandowski już wie, co go czeka

Barcelona nie sprowadzi nikogo do pierwszej linii. Lewandowski nadal będzie "starterem"

Wszystko wskazuje na to, że Nico Williams tym samym przespał swój moment na dołączenie do swojego przyjaciela - Lamine'a Yamala. Doniesienia "Marki" oznaczają bowiem, że nie dołączy on do Barcelony. Trudno wyobrazić sobie również to, że Williams przedłuży swój pobyt w Bilbao. Chętnych na jego pozyskanie nie brakuje wśród największych klubów Premier League i możliwe, że to właśnie tam Hiszpan uda się latem.