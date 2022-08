Za nami miesiące niepewności związanej z przyszłością klubową Roberta Lewandowskiego. Polak, choć oficjalnie wciąż był jeszcze zawodnikiem Bayernu Monachium, aktywnie starał się o transfer do Barcelony. Zarówno kibice jak i dziennikarze bacznie śledzili sagę transferową z udziałem kapitana reprezentacji Polski, która zakończyła się sukcesem "Lewego".

Choć Lewandowski ma za sobą już trzy mecze w barwach nowego klubu, jego burzliwe rozstanie z niemieckim futbolem nadal jest mocno omawianym tematem. W swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego" Jerzy Dudek odniósł się do zamieszania wokół "Lewego" i ostrzegł polskiego napastnika.

Robert nie powinien komentować tego, co robi i o czym mówi Bayern, bo to tylko mu szkodzi i niepotrzebnie zawraca mu głowę, odciągając od istotnych rzeczy, czyli boiska - zauważył były bramkarz reprezentacji Polski.

Według Jerzego Dudka kibice i dziennikarze na co dzień wspierający Bayern nadal będą ciągnąć temat transferu Lewandowskiego, a mocne, a często nawet kontrowersyjne wypowiedzi kapitana "Biało-Czerwonych" będą to jedynie napędzały.

Powinien zostawić Bayern za sobą, ponieważ spędził w tym klubie wiele lat, miał dobre relacje. Teraz nie ma sensu tego wszystkiego wyjaśniać. To nie pomoże mu w aklimatyzacji i w zdobywaniu bramek - poradził Dudek.

"Lewy" przebywa obecnie w Niemczech, gdzie ma pożegnać się z kolegami z drużyny. Do ukochanego dołączyła także Anna Lewandowska. Rodzina rozpoczęła już przygotowania do przeprowadzki do Hiszpanii.

