Jego przyjście może przekreślić transfer Lewandowskiego

FC Barcelona szuka napastnika, bo w drużynie prowadzonej przez Xaviego nie ma teraz typowego łowcy goli. Rozwiązaniem tego problemu byłby z pewnością transfer Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium od wielu lat jest prawdziwą maszynką do strzelania bramek, ale wyciągnięcie go ze stolicy Bawarii nie jest łatwe.

Media w Hiszpanii informują jednak, że w Barcelonie mają innego kandydata na to miejsce, którego transfer przekreśliłby z całą pewnością temat transferu Lewandowskiego. Jak poinformował dziennikarz Jose Alvarez w programie "El Chiringuito" w stolicy Katalonii odżył temat powrotu Luisa Suareza!

To właśnie odejście Urugwajczyka sprawiło, że na pozycji numer "9" zrobiła się luka. Próbowano ją załatać na różne sposoby, ale nie dało to oczekiwanych rezultatów. Teraz jednak Suarezowi kończy się kontrakt w Atletico Madryt i na razie nie słychać nic na temat jego przedłużenia. W związku z tym pojawił się temat powrotu do Barcy.

Suarez doskonale zna katalońskie klimaty, mógłby od razu wskoczyć do składu, bez konieczności aklimatyzacji i przede wszystkim byłby dostępny za darmo już od lipca, nie tak jak "Lewy" dopiero od 2023 roku. Najbliższe tygodnie pokażą, czy urugwajski snajper porozumie się ze swoim byłym klubem. Jeśli tak, temat przejścia Lewandowskiego zapewne upadnie.