Jedno pytanie do Lewandowskiego. Zobaczył plotki i nie wytrzymał. "Naprawdę?"

Gwiazdor pochodzący z naszego kraju z przytupem zakończył europejski rozdział swojej kariery. Na odchodne z Barcelony Polak wywalczył drugie z rzędu mistrzostwo kraju. Do pełni szczęścia w Katalonii zabrakło tylko choćby jednego triumfu w Champions League. Teraz całkiem możliwe, że niebawem ujrzymy 37-latka w azjatyckim wydaniu tychże zmagań. Na pole position w walce o usługi snajpera są kluby z Arabii Saudyjskiej.

Ale nie bez szans są także Amerykanie. Dokładniej mowa tu o Chicago Fire. Grając tam, Robert Lewandowski dalej byłby popularny w skali świata, ponadto swoje może robić choćby liczne skupisko rodaków w "Wietrznym Mieście". Gwiazdor żegnający się z Barceloną ma więc twardy orzech do zgryzienia. Na pomoc w podjęciu decyzji zdecydował się… jeden z amerykańskich dziennikarzy, który na łamach Przeglądu Sportowego zaprosił napastnika za ocean.

Namawia Lewandowskiego na wybór USA. Oto argumenty

Scott French, bo o nim mowa, podał dokładnie cztery powody. W pewnym momencie zrobiło się naprawdę ostro, ponieważ doszło do porównania Stanów Zjednoczonych z Arabią Saudyjską. "Do Lewandowskiego mam jedno pytanie: czy naprawdę chcesz spędzić życie po piłce za murami? Oczywiście luksus poza najskrytszymi marzeniami to cel większości z nas, ale też to jest zabójstwo duszy. Chyba że masz naturę pustelnika. Przyjedź do Chicago, zobaczysz, jak smakuje życie w jednym z najwspanialszych miast na ziemi" - zwrócił się do Polaka żurnalista.

Następnie padł temat komfortu psychicznego. W Arabii po kiepskich wynikach panuje czasem naprawdę nerwowa atmosfera. "Nie będziesz gnębiony, bo drużyna przegrała 0:4. Będziesz mógł żyć normalnym życiem wśród ludzi. Jest to jeden z powodów, dla których wielu świetnych zawodników przyjeżdża do USA i zostaje tam, gdy dni ich chwały przemijają" - dodał szanowany korespondent z wielu mundiali. Czy wspomniany dziennikarz otrzyma niebawem powody do radości? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni.

