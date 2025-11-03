Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jednak to nie były plotki. W Hiszpanii huczy o Lewandowskim, kolega się wygadał

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Robert Lewandowski wrócił już do gry po tym, jak nabawił się urazu podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. Okazuje się, że kapitan biało-czerwonych nie tylko na boisku odgrywa bardzo ważną rolę, co po spotkaniu potwierdził jeden z jego kolegów z szatni. Ze szczegółami opisał on, jak w ostatnich dniach zachowywał się Lewandowski i na co zwracał uwagę piłkarzom Barcelony.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiAlex CaparrosGetty Images

Po porażce 1:2 w El Clasico, FC Barcelona chciała jak najszybciej wrócić do wygrywania, co udało się zrobić już podczas niedzielnego starcia z Elche. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1, a ostatni kwadrans na murawie spędził Robert Lewandowski.

Absencja kapitana reprezentacji Polski w meczu z Realem Madryt mocno odbiła się na katalońskiej drużynie i "Lewy", jak się okazuje, za cel wziął sobie zmotywowanie swoich kolegów przed kolejnym meczem.

Tak Lewandowski zachowuje się w szatni Barcelony. Młody gwiazdor opisał ze szczegółami

Po wygranej z Elche kolejni zawodnicy prowadzeni przez Hansiego Flicka mieli okazję podzielić się swoimi przemyśleniami w rozmowach z dziennikarzami. Szczególną uwagę można zwrócić na to, co do powiedzenia miał Marc Casado.

Arriva Twarde Pierniki Toruń - Energa Czarni Słupsk. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

- W ciągu ostatniego tygodnia Lewandowski powiedział, że musimy być samokrytyczni i że musimy się poprawić - wyznał 22-letni Hiszpan cytowany przez "Mundo Deportivo".

Od momentu, gdy Robert Lewandowski pojawił się w Barcelonie, co rusz pojawiają się kolejne informacje mówiące o tym, jak bardzo ważną postacią w szatni Katalończyków jest kapitan reprezentacji Polski i to potwierdziło się również i tym razem.

Jak widać również, słowa "Lewego" trafiły do celu, bowiem podopieczni Hansiego Flicka zaprezentowali się zdecydowanie lepiej, a bramki strzelało całe ofensywne trio wystawione przez Niemca w podstawowym składzie - Lamine Yamal, Ferran Torres oraz Marcus Rashford.

La Liga
11. Kolejka
02.11.2025
18:30
Zakończony
Lamine Yamal
9'
Ferran Torres
12'
Marcus Rashford
61'
Rafa Mir
42'
Wszystko o meczu

Robert Lewandowski pojawił się na murawie w 74. minucie, zmieniając właśnie wypożyczonego z Manchesteru United Rashforda.

Piłkarze ze stolicy Katalonii nie mają teraz zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już w środę zmierzą się w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge.

Zobacz również:

Harry Kane i Robert Lewandowski
Piłka nożna

Poluje na miejsce Lewandowskiego w Barcelonie. Harry Kane złożył deklarację ws. transferu

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki
Hiszpanie po meczu z Crveną Zvezdą przekazali ważną wiadomość ws. Lewandowskiego
Hiszpanie po meczu z Crveną Zvezdą przekazali ważną wiadomość ws. LewandowskiegoANDREJ ISAKOVIC / AFP / Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty ImagesAFP
Grupa piłkarzy drużyny FC Barcelona w koszulkach klubowych stoi razem na boisku, rozmawiają i śmieją się, wszyscy w dobrym nastroju.
Alejandro Balde (pierwszy z prawej) to kolejny zawodnik FC Barcelona który wraca do pełni sił po kontuzji odniesionej w ostatnim czasieUrbanandsportAFP
Robert Lewandowski oraz Lamine Yamal podczas meczu FC Barcelona
Robert Lewandowski oraz Lamine Yamal podczas meczu FC BarcelonaNur Photo/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja