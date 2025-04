Jednak nie wszystko stracone. Lewandowski może zdążyć. Znamy plan Barcelony

"Przeprowadzone badania w niedzielę potwierdziły, że Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze . Termin powrotu do gry będzie zależał od postępów w leczeniu" - to treść klubowego komunikatu opublikowanego nazajutrz.

Lewandowski toczy wyścig z czasem. Na horyzoncie półfinał Ligi Mistrzów

Sztab medyczny nie zdecydował się na postawienie dokładniejszej prognozy. Zrobiły to za to hiszpańskie media. Niemal wszystkie obwieściły, że Polaka nie zobaczymy w grze przez najbliższe trzy tygodnie .

Tymczasem kataloński "Sport" donosi, nie ma mocnych podstaw, by przesądzać o takim akurat przebiegu zdarzeń. Jak czytamy, "Lewy" przejdzie kontrolne badania już za 10-14 dni. I jeśli będzie regenerował się tak szybko, jak miało to miejsce do tej pory, możliwy będzie jego występ w meczu decydującym o awansie do finału Champions League.