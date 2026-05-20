Jednak chcą Lewandowskiego. Zwrot akcji przed ostatnim meczem Barcy

W tym momencie wiemy tylko jedno - Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona po zakońćzeniu sezonu 2025/26. Umowa Polaka wygasa 30 czerwca i nie zostanie przedłużona o kolejny rok.

W tym momencie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Początkowo mówiło się, że Lewandowskiego chce stołeczne Al-Hilal. Pojawiły się pogłoski o kosmicznym kontrakcie dla Polaka - 90 milionów euro za sezon.

Nie zostały one jednak potwierdzone, a wręcz przeciwnie. Przeanalizowne okazały się bardzo mało prawdopodobne. Szymon Janczyk z portalu "Weszło" tłumaczył, że Al-Hilal takiej pensji nie zapewniło nawet swojej największej gwieździe ze Złotą Piłką na koncie - Karimowi Benzemie.

Poza tym, klub ten nie znajduje się już w Public Investment Fund, ponieważ sprzedał swoje udziały firmie należącej do księcia Al Waleeda bin Talal Al Sauda. Czyli w prywatne ręce.

- Źródła w kraju twierdzą, że czołowe kluby dostały wręcz zakaz transferów ponad 35-letnich piłkarzy. Na pewno nie za ogromne pieniądze. Pech, Robert Lewandowski ma 37 lat, delikatnie spóźnił się na saudyjski deszcz złota - tłumaczył Janczyk na łamach "Weszło".

Polski dziennikarz już wtedy sugerował, że Robertem Lewandowskim może zainteresować się np. Al-Ittihad, czyli klub z nadmorskiej Dżuddy - co również byłoby zaletą tego miasta dla Lewandowskiego i jego rodziny.

Al-Ittihad nie jest jednak klubem zarządznym w sposób stabiliny i nie zagwarantuje Polakowi walki o trofea. Mogłoby do niej, co prawda, dojść, ale w tym sezonie klub zajmuje dopiero 5. miejsce w lidze. Wspomniany wyżej Karim Benzema wyraził swoje niezadowolenie pobytem tam i dość szybko zmienił miejsce pracy na Al-Hilal.

Teraz "Mundo Deportivo" powołując się jeszcze na portal 365scores.com, podaje, że Al-Itthihad rzeczywicie jest zainteresowane Lewandowskim.

- Saudyjski klub rozważa pozyskanie polskiego napastnika w związku z możliwością odejścia Marokańczyka Youssefa En-Nesyri tego lata - czytamy.

- Przejście Lewandowskiego do Al-Hilal pozostaje mało prawdopodobne z kilku powodów - między innymi ze względu na wiek, ponieważ kluby zazwyczaj unikają pozyskiwania starszych zawodników, a także z uwagi na obecność Karima Benzemy (38 lat) w ataku, który prawdopodobnie pozostanie w drużynie w nadchodzącym sezonie - podaje "Mundo Deportivo".

Al-Ittihad jest jednak zainteresowany pozyskaniem Lewandowskiego. Klub potrzebuje silnego, potężnego napastnika, zwłaszcza w obliczu ewentualnego odejścia marokańskiego napastnika Youssefa En-Nesyri (28) lat latem.

Możemy spodziewać się tego, że nowy klub Roberta Lewandowskiego poznamy jeszcze przed mistrzostwami świata. Niebawem dowiemy się również tego, czy Robert Lewandowski zamierza kontynuować grę w reprezentacji Polski. Najpierw jednak musi załatwić swoje sprawy związane z przynależnością klubową.

Robert Lewandowski w pożegnalnym meczu na Camp Nou w barwach FC Barcelona





