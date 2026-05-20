Jednak chcą Lewandowskiego. Zwrot akcji przed ostatnim meczem Barcy

Kacper Dąderewicz

Nadal nie wiemy, w jakim klubie w kolejnym sezonie występować będzie Robert Lewandowski. Media mają już jednak pewne poważne tropy, które wiodą na Bliski Wschód. Wiele wskazuje na to, że polski napastnik dołączy do jednego z najbogatszych zespołów z Arabii Saudyjskiej. Nowe informacje pojawiły się jeszcze przed ostatnim spotkaniem sezonu Dumy Katalonii z Valencią.

Robert Lewandowski w koszulce Barcelony z numerem 9 trzyma trofeum mistrza Hiszpanii, obok Joan Laporta.
Robert Lewandowski i Joan Laporta. Polak z Barceloną pożegnał się mistrzostwem Hiszpanii

W tym momencie wiemy tylko jedno - Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona po zakońćzeniu sezonu 2025/26. Umowa Polaka wygasa 30 czerwca i nie zostanie przedłużona o kolejny rok.

W tym momencie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Początkowo mówiło się, że Lewandowskiego chce stołeczne Al-Hilal. Pojawiły się pogłoski o kosmicznym kontrakcie dla Polaka - 90 milionów euro za sezon. 

Nie zostały one jednak potwierdzone, a wręcz przeciwnie. Przeanalizowne okazały się bardzo mało prawdopodobne. Szymon Janczyk z portalu "Weszło" tłumaczył, że Al-Hilal takiej pensji nie zapewniło nawet swojej największej gwieździe ze Złotą Piłką na koncie - Karimowi Benzemie. 

Poza tym, klub ten nie znajduje się już w Public Investment Fund, ponieważ sprzedał swoje udziały firmie należącej do księcia Al Waleeda bin Talal Al Sauda. Czyli w prywatne ręce.

- Źródła w kraju twierdzą, że czołowe kluby dostały wręcz zakaz transferów ponad 35-letnich piłkarzy. Na pewno nie za ogromne pieniądze. Pech, Robert Lewandowski ma 37 lat, delikatnie spóźnił się na saudyjski deszcz złota - tłumaczył Janczyk na łamach "Weszło".

Polski dziennikarz już wtedy sugerował, że Robertem Lewandowskim może zainteresować się np. Al-Ittihad, czyli klub z nadmorskiej Dżuddy - co również byłoby zaletą tego miasta dla Lewandowskiego i jego rodziny.

Al-Ittihad nie jest jednak klubem zarządznym w sposób stabiliny i nie zagwarantuje Polakowi walki o trofea. Mogłoby do niej, co prawda, dojść, ale w tym sezonie klub zajmuje dopiero 5. miejsce w lidze. Wspomniany wyżej Karim Benzema wyraził swoje niezadowolenie pobytem tam i dość szybko zmienił miejsce pracy na Al-Hilal.

Teraz "Mundo Deportivo" powołując się jeszcze na portal 365scores.com, podaje, że Al-Itthihad rzeczywicie jest zainteresowane Lewandowskim.

- Saudyjski klub rozważa pozyskanie polskiego napastnika w związku z możliwością odejścia Marokańczyka Youssefa En-Nesyri tego lata - czytamy.

- Przejście Lewandowskiego do Al-Hilal pozostaje mało prawdopodobne z kilku powodów - między innymi ze względu na wiek, ponieważ kluby zazwyczaj unikają pozyskiwania starszych zawodników, a także z uwagi na obecność Karima Benzemy (38 lat) w ataku, który prawdopodobnie pozostanie w drużynie w nadchodzącym sezonie - podaje "Mundo Deportivo".

Al-Ittihad jest jednak zainteresowany pozyskaniem Lewandowskiego. Klub potrzebuje silnego, potężnego napastnika, zwłaszcza w obliczu ewentualnego odejścia marokańskiego napastnika Youssefa En-Nesyri (28) lat latem.
Mundo Deportivo

Możemy spodziewać się tego, że nowy klub Roberta Lewandowskiego poznamy jeszcze przed mistrzostwami świata. Niebawem dowiemy się również tego, czy Robert Lewandowski zamierza kontynuować grę w reprezentacji Polski. Najpierw jednak musi załatwić swoje sprawy związane z przynależnością klubową.

