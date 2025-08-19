Złota Piłka - od lat jest to najbardziej prestiżowe indywidualne wyróżnienie w świecie piłki nożnej. Nagrodę Ballon d'Or otrzymuje bowiem najlepszy zawodnik minionego sezonu (przed sezonem 2021/2022 pod uwagę brano miniony rok kalendarzowy). Nic więc dziwnego, że stała się synonimem piłkarskiego ideału oraz statusu w świecie tego sportu, a także marzeniem każdego zawodowego piłkarza.

Niestety kraj nad Wisłą nigdy nie doczekał się laureata nagrody przyznawanej przez redakcję "France Football". Pierwszym z "Biało-czerwonych", który kiedykolwiek pojawił się na podium plebiscytu, był Kazimierz Deyna. W 1974 roku znalazł się on na 3. miejscu w głosowaniu jury, lecz liczba punktów dzieląca go od laureata ów nagrody - Johana Cruijffa - była znacząca. W roku 1982 również 3. miejsce w głosowaniu zajął Zbigniew Boniek, ale podobnie jak w przypadku Deyny, również i on tracił ogrom punktów do uhonorowanego wyróżnieniem Paolo Rossiego. W późniejszych latach próżno było doszukiwać się Polaka w zestawieniu najlepszych zawodników danego okresu. To zmieniło się dopiero w roku 2015.

Największy skandal w historii Złotej Piłki. Tak potraktowano Roberta Lewandowskiego

W roku 2008 zaczęła się era dominacji dwóch hegemonów piłkarskiego świata - Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego. Nieprzerwanie, aż do roku 2017, nagroda Ballon d'Or wędrowała w ręce Portugalczyka, lub też jego historycznego oponenta z Argentyny.

Szczególnym dla kibiców z kraju nad Wisłą okazał się natomiast wspomniany wcześniej rok 2015. Wówczas w czołowej piątce plebiscytu (na 4. miejscu) znalazł się bowiem Robert Lewandowski. Polak miał za sobą świetny liczbowo rok, w którym to mógł się pochwalić zdobyciem 49 goli oraz tytułem króla strzelców eliminacji do Euro 2016 (13 goli). Niestety na przełamanie dominacji Messiego oraz Ronaldo było to stanowczo za mało.

Lata leciały, a wspomniani herosi piłkarskiego świata powoli zaczynali słabnąć. Lewandowski natomiast wchodził w swój najlepszy okres w karierze, a jej zwieńczeniem miał być rok 2020. Wówczas to polski napastnik zdobył takie wyróżnienia jak: Złoty But, Piłkarz Roku UEFA, Ligę Mistrzów (2019/2020), mistrzostwo Niemiec (2019/2020) oraz puchar Niemiec (2019/2020). Polak był nie do zatrzymania niemal na wszystkich piłkarskich frontach.

Kibice z kraju nad Wisłą ze zniecierpliwieniem wyczekiwali wówczas nadejścia plebiscytu France Football. Cały piłkarski świat był bowiem przekonany, że Złota Piłka musi wreszcie trafić w ręce Roberta Lewandowskiego. Niestety w tamtym czasie wydarzyło się coś, co kompletnie zszokowało opinię publiczną. 2020 rok to czas pandemii COVID-19, która wywróciła cały świat do góry nogami. Nie ominęło to także środowiska piłkarskiego, które na różne sposoby radziło sobie ze skutkami wirusa.

Z powodu niejednolitych działań komisja przyznająca nagrodę zdecydowała się na bardzo radykalny krok - całkowite anulowanie plebiscytu Złotej Piłki z roku 2020. Tym samym Polak został "okradziony" z najbardziej prestiżowej nagrody w historii piłki nożnej. Rok później również był bliski sięgnięcia po wyróżnienie, lecz tym razem jury zdecydowało się przyznać nagrodę Messiemu, nawet mimo kolejnego wybitnego sezonu Polaka, zwieńczonego pobiciem słynnego rekordu Gerda Mullera.

Lewandowski z dwiema złotymi piłkami. Tak Polacy zareagowali na decyzję France Football

Nic dziwnego, że kraj nad Wisłą był kompletnie oburzony decyzją o anulowaniu plebiscytu Złotej Piłki z roku 2020. Nagłośnienie skandalu niestety nie przyniosło żadnego rezultatu i po latach Robert Lewandowski wciąż nie doczekał się sprawiedliwości.

Polacy nie pozostali jednak bierni. 10 listopada 2020 roku na instagramowym profilu Lewandowskiego pojawił się post, w którym to piłkarz dzierży w dłoniach "Złotą Piłkę". Wykonana została ona z klocków LEGO, a jej autorem był nie kto inny jak Quebonafide. Polski artysta wyraził tym samym sprzeciw względem decyzji francuskiej komisji, a także podziw dla niedoścignionych wówczas osiągnięć Lewandowskiego.

Jeszcze tego samego roku Lewandowski został uhonorowany kolejną "Złotą Piłką". Dowiedzieliśmy się o tym za pośrednictwem youtubowego kanału "Łączy nas piłka", na łamach którego pojawił się materiał z rozpakowywania ów trofeum. To zostało specjalnie przygotowane przez grupę fanów z Krakowa, którzy podobnie jak "Quebo" wyrazili swoje uznanie względem zasług piłkarza.

Sezon 2024/2025 również był niezwykle udany dla Lewandowskiego. Mimo 36 lat na karku obecny napastnik Barcelony zdobył w nim aż 42 gole w 52 spotkaniach. To sprawiło, że znalazł się on w gronie nominowanych do tegorocznej nagrody Ballon d'Or. Konkurencja jest jednak naprawdę zacięta, a brak Ligi Mistrzów na koncie FC Barcelony może poważnie wpłynąć na szanse na końcowy sukces Polaka.

