Jedna decyzja Lewandowskiego zaważy na wszystkim. Anna czeka z niepokojem

Na krótko po zdobyciu 29. tytułu mistrza Hiszpanii przez FC Barcelona stało się jasne, że w kolejnym sezonie częścią ekipy "Dumy Katalonii" nie będzie już Robert Lewandowski. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski szeregi "Blaugrany" zasilił latem 2022 roku i przez ostatnie sezony z drużyną ze stolicy Katalonii sięgał po naprawdę imponujące trofea. Trzykrotnie został mistrzem Hiszpanii (sezony 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026), zdobył Puchar Króla w sezonie 2024/2025 i trzy Superpuchary Hiszpanii w latach 2023, 2025 i 2026.

W odnoszeniu sukcesów na hiszpańskich stadionach polskiego snajpera wspierała bezwarunkowo jego małżonka, Anna Lewandowska. Trenerka fitness miała ogromny wpływ na przebieg kariery ukochanego (od lat bowiem jest odpowiedzialna za jego dietę), jednak ona sama także musiała wiele poświęcić, aby Lewandowski był teraz w tym miejscu.

Jeszcze zanim Anna i Robert stanęli na ślubnym kobiercu i sformalizowali swoją relację, 37-latka zdecydowała się podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu. Kobieta wówczas spełniała się zawodowo jako sportsmenka i reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej w karate tradycyjnym. Była to kariera obfita w sukcesy - ostatecznie udało jej się bowiem wywalczyć aż 38 medali mistrzostw Polski, Europy i świata. A krążków tych z pewnością byłoby jeszcze więcej, gdyby nie nagła decyzja o zakończeniu kariery.

"Moment rezygnacji z reprezentacji Polski był dla mnie trudny. To był moment, kiedy przeprowadziliśmy się do Monachium. Kiedy mój mąż Robert zmienił klub na Bayern, trzeba było wybrać, czy będę dalej mieszkała na dwa domy i trenowała w Polsce, czy po prostu przeprowadzam się i jestem z moim mężem cały czas. (...) Dla sportu mojego męża zrezygnowałam z karate. To było dla mnie bardzo ciężkie" - wyjawiła kilka lat temu z materiale przygotowanym przez firmy Nike i Intersport.

Anna Lewandowska znów będzie musiała poświęcić się dla Roberta? Od jej przyszłości zależy decyzja męża

Dziś Anna spełnia się przede wszystkim jako promotorka zdrowego stylu życia, a jednym z jej biznesów jest centrum fitness EDAN Studios w Barcelonie. 37-latka nie ukrywa, że jest to jeden z projektów najbliższych jej sercu, a ona sama prowadzi w studiu zajęcia. Po środę wkracza bowiem na salę, aby poprowadzić słynny już trening Kick the Barre. Zainteresowanie treningami pod okiem małżonki Roberta Lewandowskiego jest tak ogromne, że na zajęcia zapisywać trzeba się z ogromnym wyprzedzeniem. Ba, na ten moment wszystkie miejsca na nadchodzące Kick the Barre z Lewandowską są już zajęte (terminy 27 maja i 3 czerwca), wpisać można się jedynie na listę rezerwowych.

Sama Anna Lewandowska nie tak dawno chwaliła się, że na jednym biznesie w Barcelonie się nie zatrzyma i już planuje kolejny tego typu projekt. "Mam już lokalizację, która bardzo mi się podoba" - wyznała w wywiadzie dla "El Periodico". Choć wydawać by się mogło, że dla Lewandowskiej jest to bardzo ekscytujący czas, tak naprawdę odczuwać może ona spory niepokój. Wszystko przez decyzję, którą w najbliższym czasie będzie musiał podjąć jej ukochany. Robert Lewandowski od przyszłego sezonu nie będzie już bowiem piłkarzem FC Barcelona, a coraz głośniej mówi się o tym, że mógłby on pójść w ślady Cristiano Ronaldo i zdecydować się na grę w Arabii Saudyjskiej.

Takie rozwiązanie dla samego "Lewego" byłoby strzałem w dziesiątkę, gdyż Saudyjczycy oferują mu za kontrakt naprawdę olbrzymie pieniądze. Niestety, nie byłoby to jednak idealne rozwiązanie dla jego rodziny. Anna Lewandowska w przypadku podpisania kontraktu jej męża z Al-Hilal miałaby bowiem dwie opcje. Pierwszą z nich byłoby pozostanie w Barcelonie z córkami i pilnowanie swoich biznesów w stolicy Katalonii. Mogłaby ona wówczas kontynuować prowadzenie zajęć w EDAN Studios i nadal przyciągać wielu klientów - pozostanie w Europie oznaczałoby jednak rozłąkę z Robertem. A trudno jest wyobrazić sobie scenariusz, w którym "Lewy" latałby kilka razy w miesiącu do Hiszpanii tylko po to, aby spędzić z rodziną kilka godzin i znów wsiąść w samolot.

Druga opcja wydaje się bardziej realna - gdyby bowiem Lewandowski skusił się na ofertę Saudyjczyków, Anna i córki mogłyby przeprowadzić się z nim na Bliski Wschód. Wówczas jednak 37-latka musiałaby - podobnie jak w przypadku biznesów w Warszawie - zajmować się wszystkimi projektami na odległość. Bez wątpienia wpłynęłoby to jednak na sytuację w EDAN Studios, gdyż wielu klientów jej siłowni odwiedza to miejsce właśnie ze względu na fakt, że zajęcia prowadzi sama Lewandowska.

Na ten moment nie wiadomo, jaką decyzję w sprawie piłkarskiej przyszłości podejmie kapitan reprezentacji Polski, a co za tym idzie, niewiadomą pozostaje to, jakie kroki podejmie Anna Lewandowska. Pozostaje nam jedynie czekać na oficjalne ogłoszenie ws. kolejnego kontraktu "Lewego". Wydaje się jednak, że to nie tyle kwestia kilku dni, co raczej tygodni.

Anna i Robert Lewandowscy Christian Charisius AFP

Anna i Robert Lewandowscy Xavier Bonilla/NurPhoto AFP

Anna i Robert Lewandowscy GJL East News





FC Barcelona - Real Betis Balompie. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports