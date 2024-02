Byłem w trudnym momencie, ponieważ nie miałem zbyt wielu szans na strzelanie goli, a w defensywie dużo traciliśmy. W tej chwili czuję się bardzo dobrze, fizycznie również. Ale z napastnikami jest jak z bramkarzami i choć to dwie różne pozycje, to podobnie funkcjonują na boisku. Bo jeśli napastnik ma rzadszy kontakt z piłką przez dwa, trzy, cztery tygodnie, to jest trochę wolniejszy. I nawet gdy później będzie miał o wiele więcej okazji, trudno jest się przygotować. Kiedy na boisku toczysz pojedynki z rywalem, jesteś lepiej przygotowany, ale bez pojedynków, bez otrzymywania piłek, bez okazji strzeleckich brakuje ci cierpliwości i pewności siebie

Media: Robert Lewandowski stawia sprawę jasno. "Zagadka rozwiązana"

Tymczasem po słowach Roberta Lewandowskiego docierają do nas z Półwyspu Iberyjskiego nowe wieści. Przedstawia je także dziennik "Sport", jasno opisując obecną sytuację reprezentanta Polski. Wygląda na to, że wszelkie sensacyjne pogłoski o jego możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej należy odłożyć na bok.

I dodają: - Zostały jeszcze tygodnie na podjęcie drastycznych decyzji, ale wygląda na to, że nie będzie innego wyjścia, jak tylko sprzedać któregoś z piłkarzy i dać z siebie wszystko, aby nie obniżyć poziomu zespołu. Jedyne, co jest jasne, to to, że Robert Lewandowski wykluczył się z gry o transfer, ponieważ myśli tylko o przyszłej Barcelonie - czytamy dalej.