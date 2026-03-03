Przez lata gry w Borussii Dortmund oraz Bayernie Monachium Robert Lewandowski w Niemczech wygrał już wszystko. Kapitan reprezentacji Polski zadziwił wielu, ogłaszając chęć odejścia z niemieckiego giganta. Spekulowano o możliwych kierunkach, jak zwykle przewijały się atrakcyjne finansowo kierunki arabskie oraz amerykańskie. "Lewy" pozostał jednak na Starym Kontynencie, wiążąc się kontraktem z FC Barceloną.

Od 2022 roku Lewandowski w Katalonii znacząco powiększył swoją gablotę z trofeami. Z Barceloną Polak dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii, raz po Puchar Króla oraz trzykrotnie zwyciężał Superpuchar Hiszpanii. "Lewy" nie odstawał również indywidualnie - debiutancki sezon zakończył z 23 golami i koroną króla strzelców. W poprzednim sezonie zgromadził na swoim koncie 27 bramek, lecz w wyścigu o tytuł najlepszego strzelca musiał uznać wyższość Kyliana Mbappe (31 goli).

Trwający sezon jest dla Lewandowskiego najbardziej wymagającym podczas swojej przygody w Barcelonie. Polak nie jest już pewniakiem w składzie Hansiego Flicka, który coraz chętniej stawia na młodszego Ferrana Torresa. Na domiar złego "Lewemu" przytrafiają się drobne problemy zdrowotne wykluczającego z gry w niektórych spotkaniach.

Hiszpan wprost ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego. Złe wieści dla Polaka

37-latek w tym sezonie zanotował 11 goli w La Liga, a także dwukrotnie trafiał w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Są to bardzo dobre statystyki, zwłaszcza jak na tak rutynowanego zawodnika, nierzadko pojawiającego się na murawie z ławki rezerwowych. Utrata "żelaznego" miejsca w składzie Barcelony musi martwić, przede wszystkim ze względu na wygasający z końcem czerwca kontrakt Polaka z klubem.

Spekulacje cały czas trwają, a Barcelona nie ogłosiła żadnej oficjalnej decyzji. Sam Lewandowski najchętniej pozostałby w Katalonii, lecz to prawdopodobnie wiązałoby się ze znaczna obniżką wynagrodzenia. Jeśli chodzi o możliwe kierunki transferu, w mediach najczęściej przewija się propozycja od amerykańskiego Chicago Fire.

Kiepskie wieści dla polskich kibiców ma Adrian Benedicto. Hiszpański dziennikarz znany z pracy w Radiu Marca w rozmowie z "WP SportoweFakty" nie owija w bawełnę i przewiduje, że Barcelona nie zdecyduje się na przedłużenie umowy z Lewandowskim. Co więcej, w jego odczuciu aktualny mistrz Hiszpanii nie powinien tego robić. Zamiast tego celem transferowym powinno być ściągnięcie młodszego snajpera.

- Nie sądzę, aby FC Barcelona chciała lub powinna przedłużyć kontrakt z Robertem Lewandowskim. Barca szuka młodego profilu do ataku, a faworytem prezesa Joana Laporty jest Julian Alvarez. Wiek Lewandowskiego zaczyna być problemem. Widzieliśmy już podobne sytuacje w przypadku takich piłkarzy jak David Villa czy Luis Suarez - gdy ich forma spadała, klub szukał następców - stwierdził Benedicto w "WP SportoweFakty".

Hiszpan nie ukrywa, że Barcelona prócz pozycji napastnika planuje wzmocnić również środek defensywy. Zdaniem Benedicto, to właśnie obsada tych dwóch pozycji w ostatnich tygodniach jest dużym problemem dla Flicka.

- W Barcelonie mówi się o dwóch problemach. Po pierwsze, napastnicy w ostatnich tygodniach nie wykorzystywali swoich okazji. Po drugie, drużyna dopuszcza rywali do zbyt wielu sytuacji bramkowych. Na początku sezonu kibice łączyli to z odejściem Inigo Martineza i do dziś widać brak doświadczonego środkowego obrońcy w defensywie zespołu Flicka - dodał Adrian Benedicto.

FC Barcelona we wtorek zmierzy się w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla z Atletico Madryt. Mistrz Hiszpanii w pierwszym spotkaniu przegrał aż 0:4 i teraz czeka go szalenie trudna misja odrobienia strat i przedłużenia szans na obronę tytułu. Nie pomoże im w tym Lewandowski, który będzie pauzował z powodu złamanego oczodołu. Relacja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

