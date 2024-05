Jasne stanowisko ws. przyszłości "Lewego" w Barcelonie. Padła konkretna data

Robert Lewandowski w ostatnich miesiącach znów przypomina swoją najlepszą wersję, którą fani pamiętają z czasów gry w Bayernie Monachium czy też początku jego kariery w stolicy Katalonii. Mimo tego nie cichną plotki na temat możliwej zmiany barw klubowych w wykonaniu kapitana reprezentacji Polski. Oliwy do ognia dolał na niedawnej konferencji Xavi Hernandez , a hiszpańskie media już wyśledziły, co szkoleniowiec mógł mieć na myśli.

Historyczny wyczyn "Lewego", a tu takie słowa trenera

To wtedy "Lewy" pozna swoją przyszłość

Hiszpańskie media ujawniły, kiedy konkretnie zapadnie decyzja o przyszłości zawodnika. Ma to mieć miejsce po zakończeniu Euro 2024. Hiszpanie zdają sobie sprawę, że to prawdopodobnie ostatni wielki turniej w wykonaniu Polaka i chcą pozwolić mu się na nim w pełni skupić. Dopiero, gdy biało-czerwoni pożegnają się z turniejem, wszystkie strony zasiądą do stołu, by znaleźć najlepsze rozwiązanie. "Blaugrana" nie ukrywa, że gdyby z Arabii Saudyjskiej napłynęła odpowiednio wysoka oferta, klub z pewnością nie odrzuciłby jej bez dłuższego namysłu.