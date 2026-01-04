Robert Lewandowski dostał od Hansiego Flicka niewiele czasu, ale może być w pełni zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąc na RCDE Stadium.

Polski napastnik pojawił się na murawie w 64. minucie przy stanie 0:0. Z nim na boisku FC Barcelona zdołała wygrać derbowe starcie, a on sam wpisał się na listę strzelców.

Portal Sofascore.com ocenił występ polskiego napastnika na 7,5 w skali 1-10. Polak oddał tylko jeden celny strzał na bramkę Espanyolu, ale to wystarczyło, by spełnić swoje zadanie.

W ciągu tych niespełna 30 minut Lewandowski zdołał wywalczyć rzut rożny i wraz z Danim Olmo wprowadził nową jakość do gry Barcelony. Dzięki temu udało się wygrać bardo ważny mecz i, przynajmniej na jeden dzień, odskoczyć Realowi Madryt w tabeli na siedem punktów.

Mimo ważnego zwycięstwa nie wszyscy w FC Barcelona mogą być zadowoleni ze swojego występu. Kiepsko zagrał ten, którego Robert Lewandowski zmienił.

Następca Lewandowskiego zawiódł na całej linii. Znowu przeszedł obok meczu

Ferran Torres teoretycznie jest brany pod uwagę jako główny napastnik FC Barcelona, gdy Robert Lewandowski odejdzie z klubu - aktualnie Hiszpan i Polak są rotowani. Kibice "Dumy Katalonii", patrząc na grę Torresa w meczach takich jak ten, chyba są coraz większymi sceptykami takiego rozwiązania.

Torres miał problemy z przyjęciem piłki w polu karnym, nie miał wyczucia przy kluczowych podaniach znowu "zniknął" na tle silnego rywala.

Zawodnik ten przeplata dobre mecze z beznadziejnymi, a kibice w takim klubie jak FC Barcelona oczekiwaliby większej regularności od piłkarza, który ma aspiracje do gry w pierwszym składzie na pozycji środkowego napastnika. Jego występ z Espanyolem został oceniony na 6,1.

To najgorsza nota wśród piłkarzy Barcelony. Równie słabą dostał tylko Marcus Rashford - notabene drugi zawodnik, który teoretycznie może grać w środku linii ataku.

- Czasem może irytować, ale Lewandowski wciąż jest o wiele lepszy niż Ferran - komentuje jeden z kibiców FC Barcelona na platformie "X".

- Ferran Torres nigdy nie będzie dla mnie graczem na poziomie Barcelony. Nie kwalifikuje się nawet do noszenia koszulek drużyny czy butelek z wodą dla zespołu - komentuje bardzo ostro inny użytkownik.

- Ferran Torres zagrał dzisiaj od początku i był beznadziejny przez cały mecz. Lewandowski wszedł na boisko i strzelił gola - ocenił użytkownik "X".

- Ferran Torres oddał zero strzałów celnych i wykonał 5 podań w pierwszej połowie przeciwko Espanyolowi - zauważa profil "TouchlineX" z piłkarskimi ciekawostkami.

Barcelona nie może w pełni zaufać Torresowi. Sygnał dla Lewandowskiego

Jeśli reprezentant Hiszpanii rzeczywiście chce być napastnikiem FC Barcelona, musi jak najszybciej podnieść poziom swojej gry. Inaczej klub nie będzie miał wyobory i wśród priorytetów obok sprowadzenia środkowego obrońcy ustawi transfer napastnika, ponieważ po odejściu Lewandowskiego takowego w klubie już nie będzie.

Dla Roberta Lewandowsikego jest to dość jasny sygnał. FC Barcelona nie może pozwolić sobie na to, aby w tym momencie postawić wszystko na Ferrana Torresa. Takie mecze, jak ten z Espanyolem, na pewno dadzą władzom katalońskiego klubu do myślenia. Może jednak warto zachować tego Polaka, aby Hansi Flick mógł wprowadzić go na murawę, gdy Ferran Torres znów przejdzie obok meczu.

