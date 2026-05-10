Andrzej Klemba, Interia: Wznieść trofeum za mistrzostwo Hiszpanii, na własnym stadionie, po meczu z odwiecznym rywalem to chyba smakuje najlepiej?

Jan Urban: Dużo się na ten temat mówiło, czy Barcelona nie wolałaby, żeby Real stworzył jej szpaler już przed rozpoczęciem meczu na Camp Nou. Mogłoby się tak stać, gdyby Real potknął się w poprzedniej kolejce z Espanyolem. Czy też lepiej, żeby z tym właśnie rywalem potwierdzić mistrzostwo i przy nich cieszyć się z tytułu. Sprawa rozwiązała się, bo Real nie przegrał. Ta sytuacja dodaje smaczku tej rywalizacji. Bo tak naprawdę wszystko jest już pozamiatane w lidze. Ta przewaga jest na tyle duża, że nawet gdyby drużyna z Katalonii potknęła się z Realem, to mistrzostwo i tak nie uciekłoby Barcelonie.

Real drugi sezon z rzędu ogląda tyły Barcelony. Muszą być bardzo zawiedzeni w ekipie Królewskich.

- To jest ogromna porażka, bo na takie rzeczy nigdy prezes Florentino Perez nie pozwalał. Taki klub musi zdobywać trofea. Jeśli ich nie ma, to po prostu są zwolnienia i przetasowania. Wielu trenerów zapłaciło głową za to, że nic nie wygrało. A tu w samej Hiszpanii jest mistrzostwo, Puchar Króla, Superpuchar, a do tego Liga Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata czy Superpuchar Europy. I jeśli nie ma trofeów, to z reguły każdy szkoleniowiec płaci za to posadą i nie inaczej będzie w tym przypadku. Real będzie szukał trenera na nowy sezon, a do tego musi też zastanowić, jak wzmocnić czy też wyciągnąć pełny potencjał z tych zawodników. Bo jeśli popatrzymy na kadrę Realu, to jest znakomita.

Najłatwiej byłoby powiedzieć, że Barcelona jest faworytem, ale w takim meczu to byłoby zbyt duże uproszczenie.

- Wiemy, jak ogromny jest prestiż meczu tych dwóch drużyn. Z reguły ważniejszy jest w pierwszej rundzie, bo wtedy jeszcze nie rozstrzygają się kluczowe rzeczy, a porażka jednego czy drugiego zespołu o niczym nie świadczy. W rundzie rewanżowej często El Clasico ma duże znaczenie, jeśli chodzi o mistrzostwo. Tym razem tak nie jest. Nawet przy porażce Barcelona i tak mistrzostwo zdobędzie. Dlatego teraz przede wszystkim właśnie prestiż jest w grze i ta świadomość, że Barcelona może zdobyć tytuł przed własną publicznością, właśnie w meczu z Realem. Goście nie będą chcieli do tego dopuścić.

Będzie im przyświecał taki cel, że jeśli chcecie świętować mistrzostwo, proszę bardzo, ale nie dzisiaj, nie po meczu z nami

Rozmawiałem z Szymonem Matuszkiem, który w rezerwach Realu spędził półtora sezonu i zastanawialiśmy się, jak to możliwe, że z takim gwiazdami zespół z Madrytu nie zdobył żadnego trofeum. Matuszek mówi, że chyba brakuje trenera, który potrafiłby zarządzać taką drużyną. Takiego jakim był Carlo Ancelotti i wspomniał też o panu. Że macie wspólne to, że potraficie zarządzać gwiazdami, w pana przypadku chodziło o reprezentację, choć może niekoniecznie wybitnie trenujecie zespoły.

- Szymon raczej nie widział jak ja prowadzę drużynę, ale wiem do czego zmierzał. Tak samo się mówiło o Zidane. Owszem takie porównanie z Carlo Ancelotti to dla mnie miłe słowa, bo uważam go za znakomitego szkoleniowca. Tak naprawdę trener nie robi tego sam, tylko ze swoim sztabem. To jest niesamowicie ważne, jaki masz sztab, bo dzisiaj one są bardzo rozbudowane. Bardzo dużo ludzi pracuje na to, żeby odnieść sukces. W Realu szansę dostał Arbeloa, ale wszyscy tam myśleli, że to będzie ktoś o większym nazwisku. Będą musieli to poprawić i już się spekuluje, kto tam może się znaleźć. I padają wielkie nazwiska, bo takie muszą paść, jeśli chodzi o trenerów dla wielkiego Realu. To naprawdę musi być ktoś, kto faktycznie potrafi odpowiednio zarządzać tymi ludźmi. W takich drużynach jak Real, Bayern, Arsenal czy Paris Saint-Germain tak naprawdę mniej chodzi o treningi, bo ci ludzie grają niemal co trzy dni przez cały sezon i często to zarządzanie faktycznie ma ogromną wagę, jeśli chodzi o funkcjonowanie drużyny.

To będzie pożegnalne będzie El Clasico Roberta Lewandowskiego?

- Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że Robert do tej pory nie podjął takiej decyzji, a moim zdaniem opcja pozostania w Barcelonie ciągle istnieje. Tak uważam. Natomiast to Robert musi zadecydować, przeanalizować jakie ma opcje i czy go interesują. Ja bym sobie życzył, żeby to nie było pożegnalne El Clasico Roberta.

To na koniec - Barcelona świętuje czy Real psuje święto?

- Wydaje mi się, że Barcelona świętuje, choć cechy ambicjonalne zawodników Realu na pewno odegrają rolę. Oni są świadomi tego, że liga jest przegrana, ale zrobią wszystko, by Barcelona nie miała tej przyjemności celebrowania mistrzostwa po El Clasico. To powinno spowodować, że mecz rzeczywiście będzie wyglądał tak, jakby był o tytuł. Ten aspekt powinien zdecydować, że to będzie znakomite spotkanie.

Jan Urban

Robert Lewandowski

Carlo Ancelotti

