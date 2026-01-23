Hansi Flick przejął Barcelonę rozbitą sportowo i pogrążoną w finansowym kryzysie. Mimo olbrzymich problemów zdołał zdobyć wszystkie trofea na hiszpańskim podwórku już w pierwszym sezonie.

FC Barcelona pod wodzą Niemca poprawiła swoją grę w sposób diametralny i eksperesm wróciła do europejskiej czołówki. Cały piłkarski świat był w szoku, że Flick w "Dumie Katalonii" radzi sobie aż tak dobrze i "wyciska" ze swoich zawodników o wiele więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W tym sezonie formacja obronna FC Barcelona jest rozbita. Po odejściu Inigo Martineza Pau Cubarsi stracił swoją formę i jest cieniem samego siebie. Andreas Christensen jest wiecznie kontuzjowany, a Ronald Araujo w środku sezonu sprawił sobie dwumiesięczną przerwę z powodu "problemów psychicznych", jakich nabawił się po porażce z Chelsea w Lidze Mistrzów.

W defensywie FC Barcelona dziury łatają Eric Garcia i Gerard Martin. Pierwszy z wymienionych, gdziekolwiek nie zagra, radzi sobie znakomicie. Drugi zaś nie jest nominalnym stoperem i miewa słabsze momenty, ale i tak można nazwać to ratowaniem drużyny w kryzysowym momencie.

Podsumowując - wszystko jest "na trytytki". Z taką defensywą trudno jest myśleć o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, co ostatnio zauważył Toni Kroos. Niemiec uważa, że z taką obroną Barca przegra dwumecz z rywalem z najwyższej półki.

Jan Tomaszewski wywołał burzę w Hiszpanii. Słowa o Flicku odbiły się szerokim echem

Jan Tomaszewski uważa natomiast, że Hansi Flick w Barcelonie ma "samograj", który gra na ok. połowę swoich możliwości. Poza tym były polski bramkarz uważa, że klub powinien zwolnić Niemca, jeśli ten nie wygra Ligi Mistrzów.

- Flick musi, powtarzam, musi wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli nie wygra, to powinni go wychusteczkować, bo on się po prostu do tej drużyny nie nadaje. On z nich zrobił po prostu pół-zawodników - ocenił Tomaszewski.

Na słowa Polaka zareagowały hiszpańskie media. Zacytował go nie tylko kataloński Sport, ale również madrycka Marca. Nacho Labarga w swoim artykule ograniczył się do cytatu i nie skomentował kontrowersyjnych słów Tomaszewskiego.

W sekcji komentarzy wybuchła natomiast burza.

- Bardzo ważne jest to, co mówi 78-letni starszy pan w polskich mediach, który w swoim czasie był bramkarzem, który opuścił polską ligę tylko po to, aby zagrać jeden sezon w Herculesie - napisał prześmiewczo jeden z internautów.

- Dzisiaj w sekcji: "Ludzie, których jedyną zasługą jest krytykowanie Barçy" - dodał inny internauta, sugerując, że słowa Tomaszewskiego są cytowane tylko dlatego, że uderzają w drużynę Flicka.

- Ha, ha, ha. Flick to najlepsza rzecz, jaka spotkała Barcę. Nie odejdzie przez kilka lat, my,wszyscy kibice Barcelony i Laporta, nie pozwolimy mu odejść - ocenił inny komentujący.

Tak było w madryckiej Marce. W katalońskim Sporcie komentarzy pojawiło się blisko 90 i zdecydowana większość z nich wyśmiewa tezę postawioną przez Jana Tomaszewskiego.

- Jest taki pan, którego czasem widuję w barze, który też twierdzi, że Flicka trzeba wyrzucić. Możecie mu też poświęcić miejsce na pierwszej stronie, skoro szukacie na całym świecie każdego, kto chce źle mówić o Barcelonie - brzmi najczęśćiej "lajkowany" komentarz pod artykułem Sportu.

Część komentujących zwraca uwagę na to, że Barcelona ma zbyt słabych obrońców, aby w tym sezonie marzyć o zwycięstwie w finale Ligi Mistrzów, nie odwołując się w ogóle do osoby Jana Tomaszewskiego.

