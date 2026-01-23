Jan Tomaszewski rozpętał burzę. W Hiszpanii już głośno. Padły szokujące słowa
Jan Tomaszewski na łamach "Super Expressu" wypowiedział się bardzo stanowczo wobec pracy Hansiego Flicka. Zdaniem byłego polskiego bramkarza niemiecki szkoleniowiec "ma samograj, który niestety gra na 40-50% swoich możliwości". Polak uważa, że Flick powinien zostać zwolniony, jeśli nie wygra Ligi Mistrzów. Na te słowa zareagowano również w Madrycie, a w sekcji komentarzy pod artykułem wybuchła gorąca dyskusja.
Hansi Flick przejął Barcelonę rozbitą sportowo i pogrążoną w finansowym kryzysie. Mimo olbrzymich problemów zdołał zdobyć wszystkie trofea na hiszpańskim podwórku już w pierwszym sezonie.
FC Barcelona pod wodzą Niemca poprawiła swoją grę w sposób diametralny i eksperesm wróciła do europejskiej czołówki. Cały piłkarski świat był w szoku, że Flick w "Dumie Katalonii" radzi sobie aż tak dobrze i "wyciska" ze swoich zawodników o wiele więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.
W tym sezonie formacja obronna FC Barcelona jest rozbita. Po odejściu Inigo Martineza Pau Cubarsi stracił swoją formę i jest cieniem samego siebie. Andreas Christensen jest wiecznie kontuzjowany, a Ronald Araujo w środku sezonu sprawił sobie dwumiesięczną przerwę z powodu "problemów psychicznych", jakich nabawił się po porażce z Chelsea w Lidze Mistrzów.
W defensywie FC Barcelona dziury łatają Eric Garcia i Gerard Martin. Pierwszy z wymienionych, gdziekolwiek nie zagra, radzi sobie znakomicie. Drugi zaś nie jest nominalnym stoperem i miewa słabsze momenty, ale i tak można nazwać to ratowaniem drużyny w kryzysowym momencie.
Podsumowując - wszystko jest "na trytytki". Z taką defensywą trudno jest myśleć o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, co ostatnio zauważył Toni Kroos. Niemiec uważa, że z taką obroną Barca przegra dwumecz z rywalem z najwyższej półki.
Jan Tomaszewski wywołał burzę w Hiszpanii. Słowa o Flicku odbiły się szerokim echem
Jan Tomaszewski uważa natomiast, że Hansi Flick w Barcelonie ma "samograj", który gra na ok. połowę swoich możliwości. Poza tym były polski bramkarz uważa, że klub powinien zwolnić Niemca, jeśli ten nie wygra Ligi Mistrzów.
- Flick musi, powtarzam, musi wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli nie wygra, to powinni go wychusteczkować, bo on się po prostu do tej drużyny nie nadaje. On z nich zrobił po prostu pół-zawodników - ocenił Tomaszewski.
Na słowa Polaka zareagowały hiszpańskie media. Zacytował go nie tylko kataloński Sport, ale również madrycka Marca. Nacho Labarga w swoim artykule ograniczył się do cytatu i nie skomentował kontrowersyjnych słów Tomaszewskiego.
W sekcji komentarzy wybuchła natomiast burza.
- Bardzo ważne jest to, co mówi 78-letni starszy pan w polskich mediach, który w swoim czasie był bramkarzem, który opuścił polską ligę tylko po to, aby zagrać jeden sezon w Herculesie - napisał prześmiewczo jeden z internautów.
- Dzisiaj w sekcji: "Ludzie, których jedyną zasługą jest krytykowanie Barçy" - dodał inny internauta, sugerując, że słowa Tomaszewskiego są cytowane tylko dlatego, że uderzają w drużynę Flicka.
- Ha, ha, ha. Flick to najlepsza rzecz, jaka spotkała Barcę. Nie odejdzie przez kilka lat, my,wszyscy kibice Barcelony i Laporta, nie pozwolimy mu odejść - ocenił inny komentujący.
Tak było w madryckiej Marce. W katalońskim Sporcie komentarzy pojawiło się blisko 90 i zdecydowana większość z nich wyśmiewa tezę postawioną przez Jana Tomaszewskiego.
- Jest taki pan, którego czasem widuję w barze, który też twierdzi, że Flicka trzeba wyrzucić. Możecie mu też poświęcić miejsce na pierwszej stronie, skoro szukacie na całym świecie każdego, kto chce źle mówić o Barcelonie - brzmi najczęśćiej "lajkowany" komentarz pod artykułem Sportu.
Część komentujących zwraca uwagę na to, że Barcelona ma zbyt słabych obrońców, aby w tym sezonie marzyć o zwycięstwie w finale Ligi Mistrzów, nie odwołując się w ogóle do osoby Jana Tomaszewskiego.