Jan Tomaszewski nie miał litości. Ostro o Lewandowskim. "Nie powinien"
Jan Urban ma co świętować. Przed jego debiutem reprezentacja Polski skazywana była wręcz na pożarcie w Rotterdamie, a mimo to biało-czerwoni urwali kadrze "Oranje" cenny punkt. Po spotkaniu Jan Tomaszewski postanowił skupić się jednak na osobie Roberta Lewandowskiego, który tego meczu nie zaliczy do najbardziej udanych. Legendarny bramkarz wypunktował kapitana.
Po tym, co reprezentacja Polski pokazywała na boisku jeszcze przed kilkoma tygodniami, nic dziwnego, że wiara w korzystny wynik w Rotterdamie była znikoma. Bohaterem kadry Jana Urbana został niespodziewanie Matty Cash, który wyrównał stan meczu i jak się później okazało, ustalił wynik spotkania.
Punkt wywieziony z Holandii całkowicie zmienia sytuację Polaków w grupie eliminacji mistrzostw świata i znów daje nadzieję na wywalczenie biletu na przyszłoroczny mundial - o ile spotkanie z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie, pójdzie po myśli Biało-Czerwonych.
Zwycięski remis, a Tomaszewski bez litości dla Lewandowskiego. "To było widać". Wypunktował go
Zanim jednak Polacy skupią się na kolejnym meczu, głos po starciu z Holandią zabrał oczywiście Jan Tomaszewski, który w rozmowie z "Super Expressem" postanowił skupić się najbardziej na sytuacji Roberta Lewandowskiego. I nie był przesadnie łagodny dla 37-latka.
- Moim zdaniem i to było widać, Robert Lewandowski nie powinien rozpocząć meczu w pierwszym składzie - dlatego, że... no nie ma siły! I to było widać do momentu, kiedy on grał - wypalił Tomaszewski.
Co więcej, legendarny bramkarz reprezentacji Polski uważa, że kapitan biało-czerwonych powinien już ustępować miejsca w podstawowym składzie aż do momentu, kiedy zdecyduje się zakończyć karierę w reprezentacji.
Lepiej, żeby Robert wszedł w drugiej połowie, bo wszedłby na podmęczonego przeciwnika. Taka będzie rola Roberta już - przepraszam - do końca kariery. On jak zaczyna grę z równym sobie, no to nie będzie miał szans. PESEL to jest PESEL. Flick też go nie wystawia w Barcelonie jako numer "1" i jest tym wchodzącym
Opierając się o wiek Lewandowskiego, Jan Tomaszewski postanowił przywołać postać Zlatana Ibrahimovicia, który karierę w kadrze zakończył w 2023 roku, mając 42 lata na karku.
- Taka jest jego rola. Nie ma, co się tutaj obrażać. Trzeba grać, bo - jeszcze raz przypomnę - Ibrahimović grał do 40. lat i wchodził w końcówkach, kiedy było potrzeba coś zrobić - skwitował.
Po remisie z Holandią, piłkarze Jana Urbana wskoczyli na 2. miejsce w grupie, mając na swoim koncie 7 punktów - tyle samo, co Holandia. W niedzielę reprezentacja Polski zmierzy się z Finlandią.