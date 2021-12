Aktualna umowa "Lewego" z mistrzami Niemiec wygasa latem 2023 roku. Póki co władze Bayernu nie kwapią się do jej przedłużenia i mają przystąpić do rozmów dopiero wiosną. Media spekulują, że na snajpera polować może wiele czołowych ekip - wymienia się między innymi Manchester City, Real Madryt czy Paris Saint-Germain.

Robert Lewandowski zostanie w Bayernie Monachium?

O przyszłość Lewandowskiego spokojny jest jednak Roca - Hiszpan, który póki co pełni w Bayernie rolę jedynie uzupełnienia składu. W rozmowie z "AS" przyznał, że nie ma najmniejszych wątpliwości, iż napastnik pozostanie w klubie.



- Jest bardzo zadowolony, że tu występuje. Dla mnie to jasne, że zostanie, bez względu na jakiekolwiek plotki - stwierdził.



Polak w obecnym sezonie zaliczył dotąd łącznie 22 występy. Strzelił w nich 27 goli.



