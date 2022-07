Komentarz "Lewandowski jak Suarez" jest peanem na cześć nowego napastnika Barcelony. Dziennikarka podkreśla, że przy kimś takim jak Polak, nikt w młodych graczy Barcelony nie odważy się chować za plecami kolegów. "Skończyło się samozadowolenie, wymówki i przekonanie, że mecze wygrywa się talentem. Lewandowski uświadomi pozostałym, że do zdobywania trofeów potrzebny jest talent, ale też praca i wysiłek".

Lewandowski wie dlaczego Barca ostatnio przegrywała?

"Lewandowski to typ kapitana, który wygrał już wszystko, ale wciąż pierwszy przyjeżdża na trening" - pisze wice naczelna "MD" Cristina Cubero. "Bez zbędnych pytań wie dlaczego drużyna o takiej skali talentu, zawodziła ostatnio zawsze w kluczowych meczach". Dziennikarka dostrzegła w oczach Polaka to samo co w spojrzeniu Luisa Suareza, gdy w 2014 roku przybywał na Camp Nou, by spełniać marzenia w klubie, o którym marzył całe życie.

Lewandowski - kapitan bez opaski

"Suarez nie potrzebował opaski kapitańskiej, by od pierwszego dnia rządzić szatnią Barcelony. Lewandowski jest tym samym typem zawodnika" - pisze dziennikarka. Podobne cechy przypisuje Cesarowi Azapilicuecie z Chelsea, o którego stara się Barcelona. Jej zdaniem Lewandowski i Zapilicueta będą wzorem i liderami dla barcelońskiej młodzieży: Araujo, Pedriego, Gaviego, czy Ansu Fatiego.

Dwa tygodnie temu Lewandowski przyszedł do Barcelony z Bayernu za 45 mln euro. Zagrał w dwóch sparingach przeciw Realowi Madryt i Juventusowi Turyn nie zdobywając gola. Dziś Barcelona gra w Nowym Jorku z New York Red Bulls.

