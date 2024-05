Jak "Lewy" i spółka pożegnają Xaviego? Znamy składy na mecz z Sevillą

Koniec szopki wokół Xaviego. Szkoda, że kończy się to w taki sposób

Sytuacja związana z przyszłością Xaviego Hernandeza była tak zagmatwana, że jeśli ktoś nie śledził jej na co dzień, mógł stracić orientację. W styczniu szkoleniowiec sam zadeklarował, że po zakończeniu sezonu odejdzie. Później, gdy wyniki uległy pewnej poprawie, dziennikarze namawiali 44-latka, by ten zmienił swoją decyzję, ale ten odmawiał. Do zmiany zdania doszło dopiero, gdy... "Blaugrana" wyłączyła się z walki o wszystkie trofea. W kwietniu Joan Laporta i Deco oznajmili, że w pełni ufają dotychczasowemu szkoleniowcowi i wierzą w jego wizję. Sielanka nie potrwała nawet miesiąca. Słowa Katalończyka o tym, że ma "drużynę w budowie" rozsierdziły prezydenta, który postanowił go zwolnić. Wszystko wskazuje na to, że miejsce Hernandeza zajmie Hansi Flick, a w niedzielę obecny trener ma okazję pożegnać się z kibicami ostatnim zwycięstwem.