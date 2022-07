Jak i kiedy Robert Lewandowski zostanie powitany na Camp Nou?

Wiadomo już, że Bayern Monachium i FC Barcelona ustaliły warunki transferu Roberta Lewandowskiego. 34-letni piłkarz być może już w weekend podpisze kontrakt z nowym klubem. W przyszłym tygodniu uda się na amerykańskie tournée wicemistrza Hiszpanii.

Dwa prawdopodobne terminy prezentacji

A co z prezentacją Roberta Lewandowskiego? Nie ogłoszona została jeszcze dokładna data. Według jednych źródeł polski napastnik ma być przedstawiony na Camp Nou jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, czyli już w poniedziałek.

Ale większość mediów hiszpańskich podaje, że najbardziej prawdopodobne jest, że były zawodnik Bayernu pokaże się na Camp Nou przed kibicami dopiero w sierpniu już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych.

Test popularności dla Lewandowskiego

W przypadku transferu gwiazd to w klubach jak Barcelona jest to jeden z najważniejszych elementów transferowego rytuału. Jest okazją do pochwalania się "zdobyczą" przez prezydenta klubu (w tym wypadku Joana Laporty) i częścią z kampanii marketingowej przed sezonem pozwalającą sprzedać więcej karnetów, biletów i koszulek.

Dla Lewandowskiego prezentacja na stadionie Barcelony będzie ważnym testem popularności. Hiszpańskie media wnikliwie prowadzą statystyki frekwencji podczas powitania największych piłkarskich gwiazd w dwóch największych klubach - Barcelonie i Realu Madryt.

60 tysięcy na prezentacji Ibrahimovicia

W "Barcy" do tej pory największy entuzjazm wywołał transfer Zlatana Ibrahimovicia. Szwedzki napastnik został kupiony z Interu Mediolan w 2009 roku. Na jego prezentacji na Camp Nou pojawiło się 60 tysięcy widzów.

Kolejni zawodnicy z najwyższą frekwencją podczas oficjalnego powitania po przyjściu do Barcelony to:

Neymar - 56,5 tys. widzów (2013 rok, przyszedł z FC Santos)

David Villa - 35 tys. widzów (2010 rok, Valencia)

Cesc Fabregas - 35 tys. widzów (2011 rok, Arsenal Londyn)

Thierry Henry - 30 tys. widzów (2007 rok, Arsenal Londyn).

Rekord należy do Cristiano Ronaldo

Nowe gwiazdy Barcelony wcale nie przyciągały jednak najwięcej fanów podczas prezentacji. Rekord należy do Cristiano Ronaldo. Jako nowy piłkarz Realu - tuż po transferze z Manchesteru United - Portugalczyk przyciągnął na kilkunastominutową uroczystość na Santiago Bernabeu aż 75 tys. kibiców.

Poza Hiszpanią wielki entuzjazm wywołał transfer Diego Maradony z Barcelony do Napoli w 1984 roku. Na stadionie San Paolo Argentyńczyka powitało wtedy 65 tys. kibiców.

Olgierd Kwiatkowski