Jak głęboki jest kryzys "Lewego"? Podliczyliśmy wszystkie passy bez gola

Robert Lewandowski czeka na bramkę od 384 minut. To najgorszy wynik od listopada 2016 roku - kiedy dokładnie przez taką samą ilość czasu nie potrafił trafić do bramki rywala. Po upływie 60 sekund meczu z Vallecano - i pod warunkiem, że Lewy nie zdobędzie wtedy bramki - passa ta zostanie przebita.

10. najgorsza passa od odejścia z Lecha. Wkrótce może być trzecia

Wówczas do "pokonania" mogą zostać tylko dwie najdłuższe passy bez gola. Pierwsza, to wspomniane "zacięcie się" z jesieni 2016 roku, drugie - to 583 minuty bez gola z czasów pierwszego sezonu w Borussii Dortmund. Wtedy "Lewy" czekał na gola od 5 grudnia 2010 do 4 marca 2011.